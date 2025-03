JAV karių paieška Lietuvoje – užsienio spaudos puslapiuose: ką rašo pasaulis?

Apie įvykį rašo tokie leidiniai kaip „Reuters“, CNN, BBC, „The Guardian“, „The Hill“, AP, „NBC News“, „Politico“ ir daugybė kitų.

Incidentas Lietuvoje – pasaulio žiniasklaidos puslapiuose

Pirmiausia skelbiamas faktas apie dingusius JAV karius Pabradėje, taip pat rašoma apie JAV prezidento Donaldo Trumpo ir JAV gynybos sekretoriaus Pete Hegsetho reakcijas. Nemažai dėmesio skiriama NATO vadovo Marko Rutte ir Lietuvos institucijų informacijos neatitikimui.

M. Rutte dar trečiadienį vakare paskelbė, kad Lietuvoje žuvo keturi JAV kariai, tačiau Lietuvos kariuomenė ir Lietuvos krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė paneigė informaciją apie mirtį. Anot jų, kariai dar nerasti, todėl teigti, kad jie žuvo, negalima.

Kai kurie leidiniai vis tiek skelbia, kad kariai žuvo ir antraštėse naudoja žodį „killed“, angliškai reiškiantį „nužudyti“.

„Keturi amerikiečių kariai nužudyti, kai dingo be žinios per pratybų misiją Lietuvoje, vos už kelių kilometrų nuo sienos“, – skelbia „The New York Post“ antraštė.

Daugelis leidinių cituoja Lietuvos institucijas, krašto apsaugos ministrę D. Šakalienę, kariuomenės vadą Raimundą Vaikšnorą, prezidentą Gitaną Nausėdą, premjerą Gintautą Palucką, generolą leitenantą Charlesą Costanzą.

Daugelyje leidinių pasakojama, kad JAV kariai dingo pratybų metu, pagrindinė aprašoma versija – nuskendimas pelkėje.

JAV karių Pabradėje ieškoma nuo antradienio vakaro. Jų mašina „M88 Hercules“ jau buvo aptikta ir yra vykdoma operacija jai ištraukti.