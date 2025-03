JAV gynybos sekretorius Hegsethas apie Lietuvoje dingusius karius: „Nesustosime“

Jis naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį pasidalijo žinute platformoje „X“.

„Keturi mūsų drąsūs kariai iš 3-iosios pėstininkų divizijos 1-osios brigados šiuo metu yra dingę be žinios Lietuvoje. Jie vykdė planinius taktinius mokymus. Meldžiamės su jų šeimomis, komandos draugais, visu daliniu ir visais, kurie vykdo paieškos operacijas.

Niekada nieko, ką daro mūsų kariai – tiek kovoje, tiek mokymuose – nėra įprasta. Mes nesustosime, kol mūsų kariai nebus surasti“, – teigia jis.

Four of our brave soldiers from 1st Brigade, 3rd Infantry Division are currently missing in Lithuania. They were conducting scheduled tactical training. Our prayers are with their families, teammates, the entire unit—and everyone conducting search operations. Nothing our troops… https://t.co/mIVklSD2BK