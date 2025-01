JAV į pastatą rėžėsi lėktuvas: žuvo 2 žmonės, dar 19 buvo sužeista

Vienmotoris keturių vietų lėktuvas netrukus po pakilimo iš netoliese esančio oro uosto įsirėžė į baldų sandėlį Fulertono mieste. Prieš pat katastrofą pilotas perdavė pagalbos signalą ir prašymą leisti nedelsiant grįžti į oro uostą.

Žuvo du lėktuvu skridę asmenys (neoficialiais duomenimis, tai buvo pilotas ir jo šešiolikmetė dukra). Sužeistieji – sandėlio darbuotojai. Lėktuvo katastrofos priežastis kol kas nežinoma, vyksta tyrimas, pranešė Fullertono policija.

Plane Crashes Into Building in Fullerton, California



A plane has reportedly crashed into a building near Fullerton Airport in California, triggering a 4th alarm fire. Smoke has been spotted in the area as Fullerton Fire and OCFA units respond to the scene.



