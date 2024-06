JAV į bendras su Pietų Korėja surengtas oro pajėgų pratybas pasiuntė tolimojo nuotolio bombonešį

Be abejų šalių naikintuvų, per bombardavimo pratybas buvo naudojamas ir JAV konvencinis tolimojo nuotolio bombonešis „B-1B“, trečiadienį pranešė Pietų Korėjos gynybos ministerija.

Nėra aišku, virš kurios pusiasalio dalies vyko šie skrydžiai. JAV reguliariai siunčia savo tolimojo nuotolio bombonešių dalyvauti pratybose Pietų Korėjoje.

Pranešama, kad oro treniruočių metu pirmą kartą per septynerius metus panaudotos tiksliosios bombos „JDAM“. JAV kariuomenės teigimu, „JDAM“ yra valdymo sistema, kurią naudojant laisvai krentančios bombos gali būti paverčiamos preciziškai valdomais ginklais.

Šios naujausios karinės pratybos buvo surengtos po to, kai Pietų Korėja nusprendė laikinai sustabdyti 2018 m. su Šiaurės Korėja sudarytos karinės sutarties dėl pasitikėjimą stiprinančių priemonių itin militarizuotame pasienyje galiojimą.

Autoritarinio lyderio Kim Jong Uno valdoma Šiaurės Korėja visai neseniai per sieną pasiuntė flotilę oro balionų su šiukšlėmis. Be to, Pietų Korėjos kariuomenė kaltina savo kaimynę pasienio regione nuolat blokuojant GPS navigacijos sistemos signalus ir rengiant provokacinius raketų bandymus.

Šiaurės Korėjos teigimu, akcija su oro balionais buvo atsakas į Pietų Korėjos organizacijų per sieną nuolat siuntinėjamas skrajutes su propaganda.