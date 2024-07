JAV demokratų lėšų rinkimo grupė paskelbė surinkusi „didžiausią“ sumą prezidento rinkimams

Demokratų lėšų rinkimo grupė „ActBlue“ sekmadienį vakare pranešė, kad po to, kai JAV prezidentas Joe Bidenas atsisakė dalyvauti rinkimuose ir parėmė viceprezidentę Kamalą Harris, per vieną dieną surinko didžiausią pinigų sumą 2024 metų rinkimams.

„Iki 21.00 val. vakaro vietos laiku, po to, kai viceprezidentė Kamala Harris pradėjo savo kampaniją, eiliniai rėmėjai per „ActBlue“ paaukojo 46,7 mln. dolerių. Tai buvo didžiausia suma, surinkta per dieną 2024 metų rinkimų cikle“, – sakoma grupės, kuri padeda rinkti lėšas internetu demokratų kandidatams, pranešime platformoje „X“.