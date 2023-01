JAV bendrovė, gaminanti naikintuvus F-16, yra pasirengusi juos tiekti Europos šalims

Pasak leidinio „Financial Times“, „Lockheed Martin“ vadovas Frankas Johnas teigė, kad šiuo metu yra daug kalbama apie F-16 perdavimą trečiosioms šalims; tai reiškia galimybę kitoms valstybėms reeksportuoti amerikietiškus naikintuvus Ukrainai, kad ši apsaugotų savo oro erdvę.

Jis pridūrė, kad jo bendrovė tiesiogiai nedalyvauja derybose tačiau „ketina padidinti F-16 gamybą Grinvilyje, Pietų Karolinoje, iki tokio lygio, kad galėtų pakankamai paremti visas šalis, kurios nuspręstų perduoti lėktuvus trečiosioms šalims, kad padėtų išspręsti dabartinį konfliktą“.

Kaip rašo „Financial Times“, Vašingtonas atmetė Ukrainos prašymą atsiųsti jai modernių naikintuvų F-16. Tai buvo padaryta baiminantis, kad lėktuvai gali būti panaudoti smūgiams Rusijos teritorijoje.

REKLAMA

Pirmiausiai JAV vyriausybė privalo patvirtinti Jungtinėse Valstijose pagamintų naikintuvų pardavimą arba perdavimą trečiosioms šalims.

Tuomet Europos šalims reikės politinės JAV prezidento Joe Bideno administracijos paramos.

Vienas JAV gynybos pareigūnas pareiškė, kad „kol kas nėra nieko, ką būtų galima paskelbti apie F-16 naikintuvus“.

Tačiau Europa yra įsitikinusi, kad Bendrijos valstybės narės galėtų tiesiogiai siųsti F-16 į Ukrainą.

Be to, Vakarų sąjungininkės galėtų siųsti JAV naikintuvus buvusioms Varšuvos pakto šalims, o po to jos galėtų siųsti savo sovietmečio laikų lėktuvus į Ukrainą.