JAV AT teisėjas Thomasas hospitalizuotas dėl „į gripą panašių simptomų“

C. Thomasas buvo paguldytas į Sibley (Siblio) memorialinę ligoninę Vašingtone penktadienį. Teisėjui buvo diagnozuota infekcija, jis gydomas intraveniniais antibiotikais, rašoma teismo pranešime.

„Ligos simptomai švelnėja, jis patogiai ilsisi ir tiksi po dienos ar dviejų būti išrašytas“, – nurodoma pranešime.

Pasak pranešimo, būdamas ligoninėje C. Thomasas toliau vykdys savo, kaip JAV Aukščiausiojo Teismo teisėjo, pareigas.

„Teisėjas C. Thomasas dalyvaus bylų nagrinėjime ir aptarime remdamasis bylų santraukomis, stenografiniais užrašais ir žodinių argumentų garso įrašais“, – rašoma pranešime.

73 metų C. Thomasas yra ilgiausiai JAV Aukščiausiajame Teisme dirbantis teisėjas.

Jis taps vyriausiu pagal amžių šio teismo teisėju, kai iš pareigų pasitrauks beveik tris dešimtmečius Aukščiausiajame Teisme dirbantis Stephenas Breyeris, jau paskelbęs, kad birželį atsistatydins.

C. Thomasas, vienintelis juodaodis teisėjas iš devynių Aukščiausiojo Teismo narių, laikomas pagrindiniu konservatizmo ramsčiu. Į Aukščiausiąjį Teismą jį 1991 metais paskyrė tuometinis prezidentas George'as H. W. Bushas.

Tais metais Senate vykęs C. Thomaso kandidatūros svarstymas neapsiėjo be kontroversijos, kilusios, kai jo buvusi darbuotoja Anita Hill (Anita Hil) per klausymus apkaltino teisėją seksualiniu priekabiavimu. Jis šiuos kaltinimus kategoriškai atmetė.

Šią savaitę Senato laukia naujas Aukščiausiojo Teismo teisėjo skyrimo procesas. Prezidentas Joe Bidenas vasario gale į šias pareigas pasiūlė Ketanji Brown Jackson. Ji nuo pirmadienio keturias dienas dalyvaus jos kandidatūros svarstymuose Senate.

Jei K. Brown Jackson kandidatūrai bus pritarta, ji pakeis S. Breyerį ir taps pirmąja į Aukščiausiąjį Teismą paskirta afroamerikiete moterimi.