Japonija iškėlė į kosmosą žvalgybinį palydovą

Japonija pradėjo naudoti palydovų perduodamą informaciją po to, kai viena Šiaurės Korėjos raketa 1988 m. praskrido virš šalies. Tikslas yra sukurti dešimties palydovų tinklą, kuris veiktų kaip išankstinio perspėjimo sistema ir perspėtų apie potencialius naujus Šiaurės Korėjos raketų startus. Dabar paleistas palydovas geba fiksuoti vaizdus ir per audrą. Be to, jis padės geriau reaguoti į gamtos stichijas Japonijoje.

Premjero Fumio Kishidos vyriausybė siekia išplėsti Japonijos karinius pajėgumus. Šis žingsnis ženklina tolesnį nusigręžimą nuo pokario konstitucijos, kuri buvo orientuota tik į savigyną. Tai argumentuojama Kinijos ir Šiaurės Korėjos karinių pajėgų stiprinimu.