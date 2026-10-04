Japonės atskleidė lieknos figūros paslaptį: kalorijų skaičiuoti visai nereikia

Pasak japonių, azijiečių jaunystės paslaptis slypi mitybos būde. Jos beveik neskaičiuoja kalorijų, nėra įpratusios sverti maisto ar maniakiškai save visur riboti. Japonių grožio paslaptys susijusios ne tik su tuo, ką jos valgo, bet ir su maisto kiekiu.
Azijietės vadovaujasi „delno principu“ – tai reiškia, kad visi įprasti vieno valgymo metu vartojami produktai turėtų tilpti į delną.
Nesvarbu, ar tai žuvis, mėsa, tofu, ar kitas produktas – jo storis taip pat neturėtų būti didesnis už mažojo piršto storį. Jei kalbama apie daržoves, jų porcija gali būti maždaug dviejų delnų dydžio, o riebalų – aliejaus, riešutų ar avokadų – kiekis neturėtų viršyti nykščio dydžio.
Japonių nuomone, toks metodas yra daug veiksmingesnis už bet kokį kalorijų skaičiuotuvą.
Pirmiausia todėl, kad delnas visada yra su jumis – nereikia traukti telefono ar svarstyklių, naudotis programėlėmis ir atlikti daugybės papildomų veiksmų.
Antra, delno dydis padeda suprasti, kiek maisto reikia, kad pasisotintumėte, bet nepersivalgytumėte, nes kiekvieno žmogaus delnas yra skirtingo dydžio.
Be to, reikėtų suprasti, kad japonai valgo ir nestorėja dar ir todėl, kad renkasi kelias nedideles porcijas.
Tradicinis japoniškas stalo serviravimas dažnai apima daugybę mažų dubenėlių ir lėkštučių su skirtingais patiekalais. Tai ne tik azijietiškos virtuvės estetika, bet ir porcijų kontrolės priemonė.
Pirma, žmogaus smegenys mato maisto įvairovę ir gausą, net jei paties maisto lėkštėse nėra labai daug.
Antra, vienu patiekalu persivalgyti tampa sunkiau – tenka imti po truputį iš kiekvieno dubenėlio, todėl žmogus valgo lėčiau ir greičiau pajunta sotumą.
Valgo, kol jaučiasi sotūs
Pavyzdžiui, Okinavos gyventojai aktyviai vadovaujasi tokia taisykle – jie valgo tol, kol jaučiasi sotūs maždaug 80 proc., o ne 100 proc., kaip neretai esame įpratę mes.
Persivalgyti iki visiško sotumo ten nėra įprasta, o tie iš pirmo žvilgsnio nedideli 20 proc. nesuvalgyto maisto esą sudaro maždaug 2000–3000 kalorijų per savaitę.
Per mėnesį susidaro apie 10 tūkst. kalorijų, o tai jau maždaug prilygsta kilogramui riebalų, kurie, kaip teigiama, nesikaupia žmogaus organizme vien dėl kitokio valgymo būdo.
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