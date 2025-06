Izraelyje – panika dėl Irano smūgių: gyventojai šluoja parduotuvių lentynas

Anot leidinio, žmonės pildosi maisto ir vandens atsargas.

Didžioji šalies gyventojų dalis buvo pažadinta apie 3 val. ryto trumpo sirenų signalo ir perspėjimų telefonuose. Jie perspėti apie „didžiulę grėsmę“ – žmonėms buvo nurodyta likti prie slėptuvių.

Izraelio gelbėjimo tarnybos teigia, kad visoje šalyje mobilizuoja kraujo donorus, o kai kurios ligoninės teigia, kad išrašo pacientus, kurių sveikatos būklė yra pakankamai gera, kad jie galėtų grįžti namo.

Panic buying in Israel after war warning



⚡️Carrefour reports a 300% surge in shoppers this morning. Israelis are clearing shelves — water, bread, baby food, hygiene products, batteries.



Supermarkets flooded after Netanyahu warned the war with Iran will be long. pic.twitter.com/QVWDdSr1R2