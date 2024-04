Izraelis teigia sužlugdęs pasikėsinimą nužudyti nacionalinio saugumo ministrą

„Shin Bet“ teigimu, per bendrą Izraelio kariuomenės operaciją buvo sulaikyta 11 žmonių, įskaitant septynis palestiniečius, turinčius Izraelio pilietybę.

„Shin Bet“ išardė teroristų būrį, kuris rengė išpuolius Izraelyje, ypač prieš ministrą Itamarą Ben-Gvirą“, – sakoma agentūros išplatintame pranešime.

Priduriama, kad nacionalinio saugumo ministrą planuota nužudyti naudojant raketų paleidimo įrenginius.

„Grupuotė taip pat planavo išpuolius prieš karines bazes, Ben Guriono oro uostą ir vyriausybines įstaigas Jeruzalėje“, – sakoma pranešime.

Ketvirtadienį pietų Izraelio miesto Berševos teisme 10 įtariamųjų buvo pateikti kaltinimai, pranešė „Shin Bet“.

I. Ben-Gviras, vadovaujantis ultranacionalistinei partijai „Otzma Yehudit“, yra pagarsėjęs savo kurstytojiška retorika palestiniečių atžvilgiu.

Vasario mėnesį jis paragino griežčiau kontroliuoti Izraelio okupuotą Vakarų Krantą, sakydamas, kad jo gyventojams palestiniečiams neturėtų būti leidžiama atvykti į Jeruzalę melstis per ramadaną.

Policija ir „Shin Bet“ taip pat nurodė, kad užkirto kelią dviem išpuoliams, kuriuos aneksuotoje Rytų Jeruzalėje planavo įvykdyti džihadistų grupuotės „Islamo valstybės“ (IS) šalininkai.

Izraelyje išpuoliai, susiję su IS, yra reti.

Kiek anksčiau Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu (Benjaminas Netanjahus) palygino islamistų grupuotę „Hamas“ su džihadistais. Be to, praėjusių metų lapkritį žydų valstybės kariuomenė teigė, kad per susišaudymą okupuotame Vakarų Krante nukovė IS kovotoją Nabilą Halbiyą (Nabilą Halbiją).

Pasak policijos, kaip spėjama, vienas iš išpuolių turėjo būti įvykdytas Jeruzalėje priešais policijos nuovadą, o kitas – netoli futbolo stadiono.

Pareiškime priduriama, kad buvo sulaikyti trys asmenys.

Teigiama, kad vienas iš sulaikytųjų padėjo apmokyti kitus du asmenis, kurie buvo įkalbinėjami užsiimti teroristine veikla užsienyje.

Pranešime sakoma, kad ketvirtadienį jie stos prieš teismą.

Karas Gazos Ruože prasidėjo spalio 7 dieną islamistų judėjimo „Hamas“ surengtu išpuoliu, per kurį Izraelyje, oficialiais duomenimis, žuvo apie 1 160 žmonių, daugiausia civilių.

„Hamas“ valdomo Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, per Izraelio atsakomąją kampaniją žuvo mažiausiai 33 037 žmonės, daugiausia moterų ir vaikų.

Per išpuolį prieš Izraelį palestiniečių kovotojai taip pat pagrobė apie 250 įkaitų. Izraelio teigimu, Gazos Ruože liko apie 130, iš kurių 34 laikomi žuvusiais.