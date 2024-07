Izraelis teigia per naują operaciją Gazos mieste eliminavęs dešimtis „Hamas“ teroristų

Izraelio pajėgos birželio pabaigoje patvirtino operaciją minėtame kvartale Gazos miesto rytuose. Palestiniečių teigimu, medicinos darbuotojams nėra galimybės pasiekti teritorijos.

Per naują savo operaciją Šedžaijoje Izraelio pajėgos, be to, sunaikino šešis tunelius ir pastatus su sprogmenų spąstais. Tuneliai esą buvo apie 6 km ilgio. Kai kuriose išsišakojusiose požeminėse sistemose, Izraelio duomenimis, buvo įrengti kontrolės ir vadovavimo centrai. Šedžaija laikoma „Hamas“ bastionu.

Izraelio kariuomenė praėjusiais mėnesiais jau kelis kartus vykdė operacijas šioje teritorijoje. Anot kariuomenės, yra požymių, kad „Hamas“ vėl mėgina čia įsitvirtinti.

„Hamas“ kontroliuojamo Gazo Ruožo sveikatos tarnybos antradienio duomenimis, praėjusią parą per Izraelio atakas prieš taikinius visame Gazos Ruože žuvo mažiausiai 50 žmonių. Iš viso nuo karo pradžios žuvo 38 243 žmonės ir 88 033 buvo sužeisti.