  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Izraelis skelbia baigiantis kurti lazerinę oro gynybos sistemą

2025-12-01 21:02 / šaltinis: ELTA
2025-12-01 21:02

Izraelio vėliava (nuotr. SCANPIX)

Izraelio gynybos ministerija paskelbė apie naujos, lazerine technologija pagrįstos, oro gynybos sistemos sukūrimą.

0

„Lazerinė sistema „Geležinis spindulys“ („Iron Beam“) iš esmės pakeis taisykles mūšio lauke“, – Tel Avive pareiškė ministerijos tyrimų vadovas Danielis Goldas.

Sistema turėtų būti dislokuota metų pabaigoje. „Geležinį spindulį“ sukūrė valstybinė ginklų įmonė „Rafael“ ir ginkluotės koncernas „Elbit“. Tikimasi, kad ši sistema leis geriau apsisaugoti nuo dronų.

Iki šiol Izraelis turėjo sistemas „Strėlė“ („Arrow“), „Dovydo laidynė“ („David’s Sling“) ir „Geležinis kupolas“ („Irom Dome“).

