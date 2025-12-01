Izraelis skelbia baigiantis kurti lazerinę oro gynybos sistemą

„Lazerinė sistema „Geležinis spindulys“ („Iron Beam“) iš esmės pakeis taisykles mūšio lauke“, – Tel Avive pareiškė ministerijos tyrimų vadovas Danielis Goldas.
Sistema turėtų būti dislokuota metų pabaigoje. „Geležinį spindulį“ sukūrė valstybinė ginklų įmonė „Rafael“ ir ginkluotės koncernas „Elbit“. Tikimasi, kad ši sistema leis geriau apsisaugoti nuo dronų.
Iki šiol Izraelis turėjo sistemas „Strėlė“ („Arrow“), „Dovydo laidynė“ („David’s Sling“) ir „Geležinis kupolas“ („Irom Dome“).
