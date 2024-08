Izraelis praneša Vakarų Krante nukovęs tris ginkluotus teroristus

Per savo reidus Vakarų Krante Izraelio kariuomenė dažnai naudoja dronus, kurie paleidžia raketas.

Tulkarmas yra šiaurinėje Vakarų Kranto dalyje prie sienos su Izraeliu. Miestas laikomas radikalių islamistų bastionu.

Jau mėnesio pradžioje per Izraelio oro smūgius čia žuvo devyni teroristai, įskaitant vieną „Hamas“ vadų.

Nuo Gazos karo pradžios padėtis Vakarų Krante smarkiai paaštrėjo. Nuo tada per Izraelio karines operacijas, susirėmimus arba per savo pačių išpuolius, Sveikatos ministerijos Vakarų Krante duomenimis, žuvo 613 palestiniečių. Per šį laikotarpį padaugėjo ir Izraelio naujakurių smurto pieš palestiniečius.