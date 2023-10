Izraelis: likviduotas „Hamas“ oro pajėgų vadovas

Per smūgį, nukreiptą į būstinę, iš kurios teroristinė grupuotė vykdė savo veiklą iš oro, žuvo Muradas Abu Muradas, „Hamas“ oro pajėgų vadas, pranešė Izraelio ginkluotosios pajėgos (IDF).

IDF says that in an overnight airstrike in the Gaza Strip, the head of Hamas's aerial array, Murad Abu Murad, was killed. The strike targeted a headquarters from which the terror group managed its aerial activity, according to the IDF. pic.twitter.com/KqYjDCqrTX