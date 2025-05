Izraelio prezidentą sukrėtė žinia dėl ambasadorių nužudymo: „Tai yra neapykantos ir antisemitizmo aktas“

„Tai yra paniekinamas neapykantos, antisemitizmo aktas“, – rašė jis „X“.

Ir tęsė: „Mūsų širdys yra su nužudytųjų artimaisiais, o mūsų maldos – su sužeistaisiais. Amerika ir Izraelis bus vieningi gindami savo žmones ir bendras vertybes. Teroras ir neapykanta mūsų nesulaužys.“

Izraelio ambasadorius Jungtinėse Tautose Danny Danonas mirtiną šaudymą pavadino „antisemitinio terorizmo aktu“. Socialiniame tinkle „X“ jis parašė, kad „veiksmais prieš žydų bendruomenę peržengiama raudonoji linija“.

The fatal shooting that took place outside the event that took place at the Jewish Museum in Washington, D.C. is a depraved act of anti-Semitic terrorism. Harming the Jewish community is crossing a red line. We are confident that the US authorities will take strong action against… pic.twitter.com/mVyXHjGyxU