Izraelio kariuomenė pranešė per antskrydį Vakarų Krante nukovusi „teroristą“

Izraelio kariuomenė penktadienio naktį pranešė, kad vyriškis buvo atsakingas už aibę teroristinių išpuolių, įskaitant vieno izraeliečio nužudymą 2023 m. gegužę.

Vietinio teroristų tinklo vadavietę atakavo naikintuvas ir sraigtasparnis, nurodė Izraelio gynybos pajėgos (IDF). Palestinoje taip pat pranešta, kad vyras žuvo, kai antskrydžio metu buvo atakuotas vienas iš pastatų.

IDF teigimu, pastate buvo keletas teroristų, kai kurie iš jų buvo susiję su ginkluotais išpuoliais Dženino rajone bei ketino vykdyti daugiau teroristinių išpuolių.

Pastaraisiais metais Vakarų Krante padažnėjo palestiniečių išpuolių, o po 2023 m. spalio 7 d. „Hamas“ ir kitų grupuočių surengtų skerdynių ir karo Gazoje pradžios padėtis dar labiau pablogėjo.

Vakarų Kranto sveikatos apsaugos ministerijos teigimu, nuo to laiko per Izraelio kariuomenės operacijas, susirėmimus ar savo pačių organizuojamus išpuolius žuvo šimtai palestiniečių. Be to, padaugėjo ir Izraelio naujakurių smurto prieš palestiniečius atvejų.