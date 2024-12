Izraelio kariuomenė praneša nukovusi septynis palestiniečius, dalyvavusius spalio 7 d. žudynėse Izraelyje

Izraelio kariuomenė praneša Gazos Ruože nukovusi septynis palestiniečius, dalyvavusius žudynėse Izraelyje prieš daugiau nei metus. Vyrai, kurių pavardės ir nuotraukos paskelbtos, kartu su kitais „Hamas“ teroristais nukauti per atakas palestiniečių teritorijos centrinėje dalyje, pranešė kariuomenė. Be to, esą sunaikinta „Hamas“ pozicijų, pavyzdžiui, stebėjimo postų ir snaiperių pozicijų, konfiskuota ginklų ir amunicijos.