Izraelio kariuomenė: per kautynes Gazos Ruože žuvo trys kariai

Kaip teigiama, jie gyvybių neteko centrinėje Gazos Ruožo dalyje.

Du kariškiai žuvo per bombos sprogimą, o trečias žuvo per susišaudymą, kai smogikai paleido ugnį į karių grupę, tvirtino kariuomenės atstovas Danielis Hagaris.

Pastarosiomis savaitėmis Izraelio pajėgos centrinėje Gazos Ruožo dalyje, ypač Deir el-Balaho rajone, dalyvauja nuožmiose kovose su palestiniečių smogikais.

Paskelbus naujausią žinią, kariuomenės nuostoliai per kampaniją Gazos Ruože padidėjo iki 338.

Karas Gazos Ruože prasidėjo po to, kai „Hamas“ vadovaujami smogikai spalio 7 dieną užpuolė Izraelį. Per jų ataką žuvo 1 199 žmonės, rodo oficialiais Izraelio duomenimis paremti naujienų agentūros AFP skaičiavimai. Smogikai taip pat pagrobė daugiau nei 250 žmonių. Izraelis inicijavo atsakomąją karinę kampaniją, per kurią Gazos Ruože, pasak Sveikatos apsaugos ministerijos šioje „Hamas“ valdomoje teritorijoje, žuvo mažiausiai 40 334 žmonės.