Izraelio kariai nušovė 3 įkaitus: klaidingai palaikę juos „grėsme“

„Per mūšį Šedžajoje IDF (kariuomenė) klaidingai identifikavo tris Izraelio įkaitus kaip grėsmę. Dėl to kariai į juos šaudė ir jie žuvo“, – rašoma kariuomenės paskelbtame pareiškime.

Kariuomenė išreiškė „gilų apgailestavimą dėl šio tragiško incidento“.

Izraelis sako leidęs „laikinai“ įvežti pagalbą į Gazos Ruožą per Kerem Šalomo perėją

Izraelis penktadienį leido „laikinai“ įvežti pagalbą į Gazos Ruožą per Kerem Šalomo sienos perėją, po kelias savaites trukusio spaudimo atvėręs naują kelią humanitarinei pagalbai.

Po daugiau nei du mėnesius trunkančio karo Gazos Ruože susiklostė sunkios humanitarinės sąlygos, tačiau iki penktadienio sprendimo visa į teritoriją įvežama pagalba turėjo būti gabenama per Rafos pasienio perėją su Egiptu.

Izraelio ministrų kabinetas „šiandien pritarė laikinai priemonei – leisti iškrauti sunkvežimius Kerem Šalomo perėjos Gazos Ruožo pusėje“, kad padidėtų į teritoriją patenkančios pagalbos kiekis, sakoma ministro pirmininko kanceliarijos paskelbtame pranešime.

Prie Gazos Ruožo sienos su Izraeliu esančioje Kerem Šalomo perėjoje neseniai buvo pradėta tikrinti į palestiniečių teritoriją gabenamos pagalbos siuntas, tačiau sunkvežimiai vis tiek turėjo vykti į Rafą, kad galėtų įvažiuoti į anklavą.

„Ministrų kabineto sprendimu nustatyta, kad tokiu būdu į Gazos Ruožą bus gabenama tik iš Egipto atvykstanti humanitarinė pagalba“, – rašoma Izraelio premjero kanceliarijos pranešime.

Prieš Izraelio ir „Hamas“ karą per Kerem Šalomo pasienio punktą, jungiantį Izraelį su Gazos Ruožu, į apgultą teritoriją patekdavo 60 proc. prekių.

JAV nacionalinio saugumo patarėjas Jake'as Sullivanas, kuris penktadienį baigia vizitą Izraelyje, šį Izraelio ministrų kabineto sprendimą pavadino svarbiu žingsniu.

„Prezidentas (Joe) Bidenas iškėlė šį klausimą per neseniai vykusius pokalbius telefonu su ministru pirmininku (Benjaminu) Netanyahu ir tai buvo svarbi diskusijų tema per mano vizitą Izraelyje per pastarąsias dvi dienas“, – sakė jis.

Jungtinės Valstijos tikisi, kad „šios perėjos atidarymas sumažins spūstis ir padės lengviau pristatyti gyvybes gelbstinčią pagalbą“, – pridūrė J. Sullivanas.

Spalio 7 dieną „Hamas“ surengė precedento neturintį išpuolį prieš pietų Izraelį. Pasak žydų pareigūnų, per išpuolius žuvo apie 1,2 tūkst. žmonių, daugiausia civilių, ir įkaitais paimta apie 240 žmonių.

Atsakydamas į šiuos išpuolius, Izraelis pažadėjo sunaikinti „Hamas“.

„Hamas“ valdomo Gazos Ruožo Sveikatos apsaugos ministerija teigia, kad nuo spalio 7-osios per Izraelio karinę operaciją palestiniečių anklave žuvo daugiau kaip 18 700 žmonių, daugiausiai moterų ir vaikų.

Masinės civilių mirtys per karą sukėlė visuotinį susirūpinimą, kurį dar labiau sustiprino žinia, kad po Izraelio apgulties į Gazos Ruožą patenka tik labai ribotas kiekis maisto, vandens, degalų ir vaistų siuntų.