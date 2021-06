Įtarimai Minskui: galimai norėjo pagrobti į Vilnių skridusią Cichanouskąją

Tariamas „Hamas“ laiškas, kurį demonstruoja Minsko režimas, buvo išsiųstas gegužės 26-ąją. Tačiau jame rašoma apie reikalavimą „nutraukti Izraelio ugnį Gazos ruože“, kur paliaubos buvo paskelbtos gegužės 23-ąją, likus trims dienoms iki laiško išsiuntimo, o taip pat minimas Delfų ekonomikos forumas, vykęs gegužės 12-14 dienomis.

Baltarusijos opozicinės žiniasklaidos atstovo teigimu, Minskas iš pradžių planavo pagrobti S. Cichanouskają. Melaginga „Hamas“ el. pašto paskyra „Proton mail“ buvo sukurta gegužės 14-ąją, būtent tuomet viena iš Baltarusijos opozicijos lyderių S. Cichanouskaja lankėsi Graikijoje, o po kelių dienų skrido tuo pačių „Ryanair“ reisu Atėnai – Vilnius, kaip ir R. Pratasevičius, kuris išskrido gegužės 23-ąją.

There’s a big chance the regime in Minsk has initially planned to kidnap Tikhanovskaya. The 'Hamas' email account was created on May 14 when Tikhanovskaya was in Greece and 2 days before she took the same Ryanair Athens-Vilnius flight Protasevich took on May 23. (1/3) pic.twitter.com/PhgaryFCE9