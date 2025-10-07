Italijos policija sučiupo penkerius metus ieškotą mafijos bosą

Jis priklausė vadinamajai „Società foggiana“. Ši organizuota nusikalstama grupuotė veikia pirmiausiai provincijos sostinėje Fodžoje ir jos apylinkėse. Jos nusikalstama veikla plati ir, be kita ko, apima ginklų prekybą, prostituciją, ginkluotus plėšimus, taip pat neteisėtą atliekų šalinimą.
Dabar sulaikytas mafijos bosas buvo užkluptas miegantis ir pasidavė be pasipriešinimo, teigiama pranešime. Pas mafijozą rastas pistoletas su pašalintu serijos numeriu bei šešiais šoviniais. Dėl mafijos veiklos jį pirmosios instancijos teismas jau nuteisė 12 metų laisvės atėmimo bausme.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!