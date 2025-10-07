Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Italijos policija sučiupo penkerius metus ieškotą mafijos bosą

2025-10-07 14:51 / šaltinis: ELTA
2025-10-07 14:51

Italijos policija per plataus masto operaciją sučiupo penkerius metus ieškotą mafijos bosą. 39-erių Leonardo Gesualdo sulaikytas antradienio rytą Fodžos mieste pietiniame Apulijos regione.

Italijos policija per plataus masto operaciją sučiupo penkerius metus ieškotą mafijos bosą. 39-erių Leonardo Gesualdo sulaikytas antradienio rytą Fodžos mieste pietiniame Apulijos regione.

0

Jis priklausė vadinamajai „Società foggiana“. Ši organizuota nusikalstama grupuotė veikia pirmiausiai provincijos sostinėje Fodžoje ir jos apylinkėse. Jos nusikalstama veikla plati ir, be kita ko, apima ginklų prekybą, prostituciją, ginkluotus plėšimus, taip pat neteisėtą atliekų šalinimą.

Dabar sulaikytas mafijos bosas buvo užkluptas miegantis ir pasidavė be pasipriešinimo, teigiama pranešime. Pas mafijozą rastas pistoletas su pašalintu serijos numeriu bei šešiais šoviniais. Dėl mafijos veiklos jį pirmosios instancijos teismas jau nuteisė 12 metų laisvės atėmimo bausme.

