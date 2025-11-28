Italijoje dėl atlyginimų ir darbo sąlygų streikuoja žurnalistai

Protestuodami prieš vyriausybės siūlomą biudžetą, darbą taip pat sustabdė švietimo, sveikatos priežiūros ir transporto sektorių darbuotojai.
Žlugus deryboms tarp profesinių sąjungų ir leidėjų dėl žurnalistų kolektyvinės sutarties atnaujinimo, veiklą nutraukė kelios žinomiausios Italijos žiniasklaidos priemonės – nuo laikraščių „Corriere della Sera“, „Repubblica“ ir „Stampa“ interneto svetainių iki naujienų agentūrų ANSA ir AGI.
„Per pastaruosius 10 metų žurnalistų atlyginimų perkamoji galia dėl infliacijos sumažėjo beveik 20 procentų“, – savo pareiškime teigė Italijos spaudos nacionalinė federacija, remdamasi nacionalinio statistikos instituto duomenimis.
Federacija pasmerkė „daugybę biudžeto karpymų ir mažas investicijas, nepaisant milijonų eurų viešųjų subsidijų“.
Italijoje kolektyvinėse sutartyse nustatomi privalomi minimalūs atlyginimai ir darbo sąlygos. Žurnalistų sutartis nebuvo atnaujinta nuo 2014 m., todėl profesinės sąjungos nori, kad minimalūs atlyginimai atitiktų nuo to laiko smarkiai išaugusias pragyvenimo išlaidas.
Jos taip pat nori, kad būtų įvestos taisyklės dėl dirbtinio intelekto naudojimo ir reikalauja geresnių sąlygų laisvai samdomiems darbuotojams. Pastarieji, federacijos teigimu, yra prastai apmokami ir išnaudojami, darbdaviams nutraukinėjant etatines darbo sutartis.
Tačiau leidėjai, savo ruožtu, pažymi, kad žiniasklaidos sektorius yra krizėje – ypač didelį poveikį jam daro dirbtinio intelekto plitimas – ir todėl nėra pinigų.
„Darbuotojų skaičiaus mažinimas redakcijose ir žurnalistų atlyginimų mažinimas... turėjo didelį poveikį pliuralizmui ir piliečių teisei būti informuotiems“, – pažymėjo federacija.
Leidėjų sąjunga (FIEG) teigė, kad žurnalistų reikalavimai neatsižvelgia į „dramatišką situaciją, kai (spaudos – ELTA) įmonių pajamos sumažėjo perpus“.
Nors atskirų žiniasklaidos kanalų streikai Italijoje nėra neįprastas reiškinys, viso sektoriaus streikas pasitaiko labai retai.
Keletas Italijos profsąjungų penktadienį paragino sveikatos, švietimo ir transporto sektorių darbuotojus streikuoti prieš kraštutinės dešinės premjerės Giorgios Meloni vyriausybės siūlomą biudžetą.
Griežtosios linijos profesinė sąjunga USB pareiškė, kad Italijoje atlyginimai „stagnavo 30 metų“.
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos duomenimis, Italija yra vienintelė Europos Sąjungos šalis, kurioje realusis darbo užmokestis nuo 1990 m. sumažėjo.
