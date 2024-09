ISW: Kremlius toliau rodo, kad taikos derybos jo nedomina

ISW analitikai atkreipė dėmesį, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino, jog Ukraina pakvietė Rusiją į antrąjį savo taikos viršūnių susitikimą, bet Kremlius nerodė jokio suinteresuotumo jame dalyvauti. Be to, duodamas rugsėjo 22 d. publikuotą interviu leidiniui „The New Yorker“, kuriame kalbėjo apie Ukrainos pergalės planą, V. Zelenskis sakė, kad Rusijos nedomina galimybės užbaigti karą protingomis sąlygomis, o teigdama, jog ją domina derybos, ji tiesiog apsimetinėja.

Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas rugsėjo 22 d. pareiškė, kad „jokios alternatyvos“ Rusijos pergalei Ukrainoje nėra ir dar kartą pakartojo, kad Rusija neketina derėtis dėl kitokių sąlygų nei Ukrainos kapituliacija. D. Peskovas taip pat pavadino NATO ir Vakarus „kolektyviniu priešu“. Tuo tarpu Rusijos Užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova pastaruoju metu paskelbė, kad Rusija antrajame Ukrainos taikos viršūnių susitikime ar jokiuose kituose „panašaus pobūdžio viršūnių susitikimuose“ nedalyvaus.

„ISW vertinimu, Kremlius vis dar nėra suinteresuotas gera valia derėtis dėl taikos su Ukraina, o frazėmis „taikos planai“ ir „derybos“ švaistosi tik tam, kad paskatintų Vakarus daryti Ukrainai spaudimą iš anksto atsisakyti suverenumo ir dalies savo teritorijos“, – rašo ISW analitikai.