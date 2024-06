ISW: Kremlius bando cenzūruoti ir persekioti užsienio organizacijas

Taip teigiama analitinio centro Karo studijų instituto (ISW) ataskaitoje.

Ekspertai pažymi, kad birželio 11 dieną Valstybės Dūma pirmuoju svarstymu priėmė įstatymo projektą, kuriuo siekiama įtvirtinti Rusijos valdžios galimybę pripažinti „bet kurią“ užsienio organizaciją „nepageidaujama“. Dūma pirmą kartą projektui pritarė gegužės 27 dieną.

Be to, teigiama ataskaitoje, Dūma per pirmąjį svarstymą priėmė papildomą įstatymo projektą, kuriuo nustatomos bausmės, įskaitant baudas ir įkalinimą, už dalyvavimą „bet kurioje“ organizacijoje, įvardytoje kaip „nepageidaujama“.

Pasak Valstybės Dūmos pirmininko Viačeslavo Volodino, naujasis įstatymo projektas užpildys galiojančių teisės aktų spragą, pagal kurią „nepageidaujamomis“ gali būti laikomos tik užsienio nevyriausybinės organizacijos.

„Naujasis įstatymo projektas išplės nepageidaujamų organizacijų klasifikavimą ir įtrauks bet kokias užsienio ir tarptautines organizacijas, taip išplėsdamas Kremliaus diskreciją pasirinkti ir cenzūruoti daugybę Rusijoje veikiančių užsienio organizacijų“, – mano ISW.

Analitikai pridūrė, kad anksčiau Kremlius jau naudojo „nepageidaujamų“ apibrėžimą, siekdamas užblokuoti opozicinės žiniasklaidos, visuomeninių organizacijų ir žmogaus teisių organizacijų patekimą į Rusiją ir veiklą šalyje.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, gegužės 17 dieną Rusijos generalinė prokuratūra įtraukė „Sota Media“ į „nepageidaujamų organizacijų“ registrą.