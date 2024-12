Istorinis ukrainiečių smūgis: Budanovas atskleidė daugiau detalių apie jūriniu dronu numuštą rusų sraigtasparnį

Tai patvirtino Ukrainos karinės žvalgybos vadovas Kyryla Budanovas.

Anot jo, atlikta operacija yra istorinė. K. Budanovo teigimu, ukrainiečiams kelis kartus yra pavykę pataikyti į oro taikinius, tačiau jie pasiekdavo pakrantę ir aerodromus.

„Šiandien pirmą kartą buvo numuštas sraigtasparnis ir nukrito į vandenį. Tai reiškia, kad užfiksuotas faktas, kai virš Juodosios jūros vandenų buvo sunaikintas oro taikinys. Antrasis, beje, taip pat buvo pamuštas. Jam pavyko pasiekti aerodromą ir nusileisti avariniu būdu“, – sako jis.

Ukraina praneša, kad sunaikinta dar 1 610 okupantų rusų

Ukrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 1 610 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų gruodžio 31 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 789 550 kareivių.

Tai antradienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 9 668 tankų (+5), 20 030 šarvuotųjų kovos mašinų (+27), 21 528 artilerijos sistemų (+34), 1 256 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+0), 1 032 oro gynybos priemonių (+0), 369 lėktuvų (+0), 329 sraigtasparnių (+0), 21 081 drono (+12), 3 003 kruizinių raketų (+0), 28 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 32 626 automobilių (+75), 3 671 specialiosios technikos vieneto (+1).

Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.