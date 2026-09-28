Istorinis „SpaceX“ bandymas: milžiniška raketa „Starship“ pirmąkart pakilo į Žemės orbitą

Daugiau nei 120 metrų aukščio milžinė pakilo apie 8 val. 48 min. (15 val. 48 min. Lietuvos) laiku.
Tai yra svarbus žingsnis kuriant galingą nešančiąją raketą, skirtą būsimoms misijoms į Mėnulį ir Marsą.
Maždaug 10 valandų truksiantis bandymas apims eksperimentinės raketos viršutinės pakopos skrydį į Žemės orbitą ir 26 naujos kartos „Starlink“ palydovų iškėlimą joje, jei viskas klostysis sėkmingai.
„Starship“ Muskas viliasi paversti daugkartinio naudojimo raketa
Po kelerių kūrimo ir bandymų metų Teksase „SpaceX“ 2023 metais pradėjo skraidinti raketą visos komplektacijos, sąmoningai renkantis suborbitines trajektorijas, kurios yra saugesnės ir kelia mažiau iššūkių.
Prieš naujausią bandymą juodai sidabrinėje raketoje, didžiausiame ir galingiausiame kada nors skraidintame objekte, buvo atlikta daugybė pakeitimų.
Tačiau „Starship“, kurią Elonas Muskas viliasi paversti daugkartinio naudojimo raketa, dar laukia milžiniški techniniai iššūkiai, kol ją bus galima laikyti pasirengusia komerciniams skrydžiams arba skrydžiams į Mėnulį ar Marsą.
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