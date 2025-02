Išpuoliai tęsiasi: Ukrainoje prie karinio komisariato nugriaudėjo sprogimas, žuvo žmogus

Preliminariais duomenimis, žuvo žmogus, dar keturi buvo sužeisti.

Policija aiškinasi aplinkybes.

Tai ne pirmas kartas pastarosiomis dienomis, kai panašūs incidentai įvyksta prie karinių komisariatų.

Kyjivo karinių pajėgų vadas ragina pradėti išpuolių prieš karinius komisariatus tyrimą

Vyriausiasis Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas Oleksandras Syrskis pirmadienį paragino ištirti „gėdingus“ – ir kruvinus – savaitgalį įvykdytus išpuolius prieš karinius komisariatus ir jų darbuotojus.

Kyjivo pastangos papildyti karių gretas buvo sutiktos kritika ir pavieniais išpuoliais prieš karinius komisariatus ir jų personalą.

REKLAMA

REKLAMA

Šį savaitgalį Poltavos regione šalies rytuose buvo nušautas naujokų verbavimo pareigūnas. Be to, to paties regiono Pavlogrado mieste buvo užpultas naujokų verbavimo centras, dar vienas karinis komisariatas nukentėjo vakarų Ukrainos Rivnės mieste.

REKLAMA

„Per trumpą laiką skirtinguose regionuose įvykdyti trys gėdingi smurtiniai išpuoliai prieš kariuomenės atstovus“, – socialiniuose tinkluose rašė O. Syrskis.

„Smurtas prieš kariškius yra nepriimtinas. Mes tikimės, kad bus pradėtas visapusiškas šių nusikaltimų tyrimas“, – pridūrė jis.

Rivnės policija pranešė, kad per sprogimą Ukrainos kariuomenės naujokų verbavimo centre vienas žmogus žuvo, dar šeši buvo sužeisti. Vieno iš jų „būklė sunki“, pasakė O. Syrskis.

REKLAMA

REKLAMA

Tuo tarpu prokurorai pranešė nustatę dviejų asmenų, įtariamų Poltavoje iš medžioklinio šautuvo nušovus naujokų verbavimo pareigūną, tapatybę.

Policijos teigimu, sekmadienį per sprogimą Dnipropetrovsko regiono Pavlogrado miesto kariniame komisariate buvo sužeistas vienas žmogus.

Teisėsaugos agentūros kol kas negali pasakyti, ar tai buvo suderinti išpuoliai.

„Vykdyti nacionalinę užduotį apginti Ukrainą be visuomenės paramos kariuomenei ir pagarbos kariškiams neįmanoma“, – pridūrė O. Syrskis.

Manoma, kad vengdami karinės tarnybos iš šalies pabėgo tūkstančiai šaukiamojo amžiaus vyrų, kiti kad nebūtų pašaukti kariauti slapstosi.