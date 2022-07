Įspūdinga kelionė: Rusijos diplomatai namo skrido 9 valandas

Šis skrydis užfiksuotas trečiadienį. Rusijos vyriausybinis lėktuvas devynias valandas skrido iš Maskvos į Bazelį Šveicarijoje. Kelionė įprastai trunka apie tris valandas, rašoma „Flightradar24“ žinutėje „Twitter“.

A Russian government aircraft has almost completed its 9 hour flight from Moscow to Basel. https://t.co/48h9wqaYJM



Without airspace restrictions, the flight would take just over 3 hours. pic.twitter.com/Zjpi6FIcLM