Žemės drebėjimo smūgiai buvo juntami daugiau nei 50 miestų, įskaitant populiarų turistų kurortą Alikantę. Pasak šalies Nacionalinio geografijos instituto, žemės drebėjimas įvyko šiandien 7 val. 13 min. (Lietuvos laiku 8 val. 13 min.) ryto.

Turistai ir vietiniai gyventojai pranešė, kad „stiprus“ ir „netikėtai ilgas“ drebėjimas juos pažadino iš miego. Almerijoje gyvenanti britė sakė, kad drebėjimas ją „pažadino“, jis buvo „bauginantis“. Kitas Almerijos gyventojas teigė, kad žemės drebėjimo metu „drebėjo visas namas“, rašoma „Daily Mail“.

#Earthquake ( #terremoto ) possibly felt 36 sec ago in #Spain . Felt it? Tell us via: 📱 https://t.co/QMSpuj6Z2H 🌐 https://t.co/AXvOM7I4Th 🖥 https://t.co/wPtMW5ND1t ⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/cGCMetlogR

Dramatiškuose vaizdo įrašuose matyti, kaip žemės drebėjimas supurtė vieną namą. Jo gyventojas Jose Manuelis Navarro sakė, kad iššoko iš lovos ir „stovėjo tarpduryje“.

🌍 SHAKEN AWAKE: 5.2 EARTHQUAKE NEAR ALMERÍA, SPAIN 🌍



Good morning everyone,



This morning started with more than just a coffee jolt for parts of southeastern Spain, a magnitude 5.2 earthquake struck off the coast near Almería, with the epicentre located in the Mediterranean… pic.twitter.com/XKRrMCbYbM