Ukrainos karinės pajėgos šįryt paskelbė, kad per praėjusią parą Rusijos pajėgos neteko šimtų vienetų karinės technikos (įskaitant 55 tankus ir 120 šarvuotų mašinų), nukauta daugiau nei 1,3 tūkst. karių. Didžioji dalis šių netekčių teko Avdijivkai, kur ukrainiečiai, anot šaltinių, atlaikė vieną didžiausių Rusijos pajėgų puolimų per visą karo laikotarpį.

Rusijos kariuomenė toliau tęsia aktyvų Avdijivkos puolimą ir bando apsupti šią strategiškai svarbią gyvenvietę. Ukrainos kariuomenės atstovai pripažįsta, kad situacija čia išlieka sudėtinga, tačiau pažymi, jog Rusijos pajėgos patiria milžiniškų nuostolių.

Neįprastai didelius Rusijos pajėgų nuostolius kol kas paaiškina tik neoficialūs šaltiniai Ukrainos kariuomenėje. Vienas iš jų – 36-osios jūrų pėstininkų brigados karys „Sova“ savo „X“ paskyroje paliko žinutę: „19.10.23. Avdijivka, Donecko sritis, Ukraina. Prisiminkite šią datą ir vietą. Tai buvo didžiausia Rusijos katastrofa. Didesnė nei Bilohorivka praėjusiais metais“.

