„Išaugo didesnio, ilgesnio ir pražūtingesnio karo rizika“: Trumpui žeriama kritika

Nė vienas prezidentas neturėtų turėti teisės savo iniciatyva ir be aiškios strategijos įtraukti šią šalį į karą, sakė demokratų mažumos Senate vadovas Chuckas Schumeris. D. Trumpas, anot jo, turi atsakyti į klausimus Kongresui ir Amerikos žmonėms.

„Smarkiai išaugo didesnio, ilgesnio ir pražūtingesnio karo rizika“, – kalbėjo Ch. Schumeris.

REKLAMA

REKLAMA

JAV smogė Iranui (8 nuotr.) JAV smogė Iranui (nuotr. SCANPIX) JAV smogė Iranui (nuotr. SCANPIX) JAV smogė Iranui (nuotr. SCANPIX) +4 JAV smogė Iranui (nuotr. SCANPIX) JAV smogė Iranui (nuotr. SCANPIX) JAV smogė Iranui (nuotr. SCANPIX) JAV smogė Iranui (nuotr. SCANPIX) JAV smogė Iranui (nuotr. SCANPIX)

(8 nuotr.) FOTOGALERIJA. JAV smogė Iranui

D. Trumpas naktį paskelbė, kad JAV karinė aviacija smogė trims svarbiausiems Irano branduoliniams objektams, esantiems Forde, Natanze ir Isfahane. Jis pavadino atakas „labai sėkmingomis“. Anot D. Trumpo, objektai „visiškai sunaikinti“.

REKLAMA

Demokratų mažumos Atstovų Rūmuose lyderis Hakeemas Jeffriesas, kaip ir Ch. Schumeris, pareikalavo nedelsiant suteikti informaciją Kongresui. „Prezidentas D. Trumpas suklaidino šalį dėl savo ketinimų, neprašė Kongreso leidimo karinei operacijai ir rizikuoja įtraukti JAV į potencialiai pražūtingą karą Artimuosiuose Rytuose“, – teigė H. Jeffriesas. Rizika, kad JAV įsitrauks į karą, esą „smarkiai išaugo“.

REKLAMA

REKLAMA

Ch. Schumeris, be to, paragino pateikti Senatui įstatymo projektą, kuris apribotų prezidento teisę be Kongreso pritarimo duoti įsakymus karinėms operacijoms užsienyje. Vis dėlto tokia iniciatyva dėl respublikonų daugumos neturi realių šansų.

Irano smūgiai Izraeliui 2025-06-22 (6 nuotr.) Irano smūgiai Izraeliui 2025-06-22 (nuotr. SCANPIX) Irano smūgiai Izraeliui 2025-06-22 (nuotr. SCANPIX) Irano smūgiai Izraeliui 2025-06-22 (nuotr. SCANPIX) +2 Irano smūgiai Izraeliui 2025-06-22 (nuotr. SCANPIX) Irano smūgiai Izraeliui 2025-06-22 (nuotr. SCANPIX) Irano smūgiai Izraeliui 2025-06-22 (nuotr. SCANPIX)

(6 nuotr.) FOTOGALERIJA. Irano smūgiai Izraeliui 2025-06-22

Buvusi Atstovų Rūmų pirmininkė Nancy Pelosi apkaltino D. Trumpą neteisėtais veiksmais. Nurodydamas pradėti karinę operaciją be Kongreso pritarimo D. Trumpas „ignoravo konstituciją“, sakė ji.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Remiantis JAV konstitucija, dėl karo paskelbimo sprendžia Kongresas. Tačiau prezidentas, kaip vyriausiasis kariuomenės badas, gali nurodyti vykdyti trumpalaikes ir ribotas operacijas ir be parlamento pritarimo. D. Trumpas savo veiksmus kalboje per televiziją argumentavo „branduoline grėsme, kurią kelia pagrindinė pasaulyje valstybinė teroro rėmėja“, t. y. Iranas.

Tuo tarpu iš respublikonų, kurie šiuo metu turi daugumą abiejuose Kongreso rūmuose, D. Trumpas sulaukė pagyrų ir pritarimo. Tiesa, kai kurie kolegos neslėpė ir susirūpinimo. Kongresmenė Marjorie Taylor Greene, priklausant respublikonų kraštutinių dešiniųjų stovyklai, tinkle „X“ rašė, jog dabar meldžiasi už JAV karių ir piliečių saugumą Artimuosiuose Rytuose ir tikisi, kad JAV „nebus užpulta teroristų“. Prieš atakas politikė dar kaltino Izraelį pradėjus karą prieš Iraną ir pareiškė: „Tai ne mūsų kova“.