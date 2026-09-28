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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Iš Vilniaus į Lvivą – vienaračiu: britas sudrebino internetą

2026-09-28 22:22 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-28 22:22
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Britų transliuotojas Samas Pepperis leidosi į neįprastą kelionę – iš Vilniaus į Lvivą jis vyksta vienaračiu, o didžiąją dalį savo maršruto tiesiogiai transliuoja internete.

Iš Vilniaus į Lvivą – vienaračiu: britas sudrebino internetą (nuotr. stop kadras)

Britų transliuotojas Samas Pepperis leidosi į neįprastą kelionę – iš Vilniaus į Lvivą jis vyksta vienaračiu, o didžiąją dalį savo maršruto tiesiogiai transliuoja internete.

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Kaip skelbia „Telegram“ kanalas „Nexta“, keliaudamas per Lenkijos Palenkės vaivadiją S. Pepperis sustojo prie vieno vietinio ūkio, kur sutiko vyrą, visiškai nekalbantį angliškai.

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Internautų dėmesį patraukė jųdviejų pokalbis – nors bendros kalbos jie neturėjo, vyrams pavyko gana lengvai susikalbėti gestais ir pavieniais žodžiais.

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Lenkas transliuotoją vadino „vaikeliu“, domėjosi jo kelione bei nerimavo dėl laukiančio kelio ir oro sąlygų.

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Tuo metu S. Pepperis mėgino paaiškinti, kur keliauja ir kokį maršrutą yra pasirinkęs.

Britas keliavo per Lietuvą

Vaizdo įrašas greitai išplito internete ir sulaukė daugybės reakcijų. Žiūrovus ypač sužavėjo tai, kaip lengvai abu vyrai vienas kitą suprato, nors nekalbėjo ta pačia kalba.

„Nexta“ duomenimis, per kelias dienas S. Pepperis jau pravažiavo Vilnių, Trakus, Alytų, Augustavą ir Goniondzą.

Iš jo transliacijų matyti, kad vyras buvo apsilankęs ir Lukiškių kalėjime.

Galutinis jo kelionės tikslas – Lvivas Ukrainoje.

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