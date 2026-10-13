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Iš Vatikano – naujausia žinia dėl ligoninėje atsidūrusio popiežiaus

2026-10-13 21:07 / šaltinis: BNS
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2026-10-13 21:07
Pridėkite kaip šaltinį Google

Popiežiaus Leono XIV operacija Romos Gemelli ligoninėje, kurios metu jam buvo pašalintas mazgelis iš plaučių, praėjo sėkmingai, antradienį pranešė Vatikanas.

Popiežius Leonas XIV EPA

Popiežiaus Leono XIV operacija Romos Gemelli ligoninėje, kurios metu jam buvo pašalintas mazgelis iš plaučių, praėjo sėkmingai, antradienį pranešė Vatikanas.

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„Procedūra buvo sėkmingai baigta per numatytą laiką ir pagal planą, o Šventasis Tėvas sugrįžo į savo palatą“, – platformoje „Telegram“ nurodė Vatikano spaudos tarnyba.

71-erių popiežius sekmadienį po kassavaitinių maldų paskelbė, kad ši operacija jam bus atlikta „artimiausiomis dienomis“.

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„Atliekant pastaruosius medicininius tyrimus, mano plautyje buvo rastas mazgelis. Jis pastebėtas labai ankstyvoje stadijoje ir yra labai lokalizuotas“, – savaitinėje kalboje Šv. Petro aikštėje sekmadienį sakė pontifikas.

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„Gydytojai mano, kad būtų teisinga įsikišti, todėl, vadovaudamasis jų patarimu, nusprendžiau pasidaryti operaciją jam pašalinti“, – iš Apaštališkųjų rūmų balkono sakė jis.

Tai – pirmoji popiežiaus hospitalizacija nuo tada, kai praėjusių metų gegužės 8 dieną jis tapo Katalikų Bažnyčios vadovu.

Vatikano spaudos tarnyba pranešė, kad popiežiaus sveikimo laikotarpis gali trukti apie savaitę.

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