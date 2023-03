IS prisipažino įvykdžiusi išpuolį, per kurį žuvo apsauginis ir buvo sužeisti žurnalistai

Šeštadienį sprogdinimas įvyko per Afganistano žurnalistų pagerbimo renginį, praėjus dviem dienoms po to, kai per mirtininko išpuolį, prie kurio taip pat prisidėjo IS, žuvo Balcho provincijos gubernatorius.

Ataką prieš žurnalistus sukėlė „siuntinys su bomba, kurią IS kovotojai spėjo padėti ir susprogdinti“ renginio, vykusio Balcho provincijos sostinės Mazari Šarito kultūros centre, metu, teigiama IS išplatintame pranešime, paskelbtame jos naujienų agentūros „Amaq“ tinklapyje.

„Sprogimo taikinys buvo šiitų centre surengtas renginys, skirtas kelių žurnalistų, dirbančių agentūrose, dalyvaujančių kare ir susidorojime su IS, padėkos ceremonijai“, – rašoma IS pranešime.

Per sprogimą žuvo apsaugos darbuotojas, o penki žurnalistai ir trys vaikai buvo sužeisti, pranešė policija.

Balcho provincijos gubernatorius Mohammadas Dawoodas Muzammilas ketvirtadienį buvo nužudytas sprogus mirtininko užtaisui jo biure Mazari Šarite.

Dėl šio išpuolio atsakomybę taip pat prisiėmė IS.

M. D. Muzammilo, kuris buvo žinomas dėl to, kad kovojo su IS džihadistais, žūtis yra vienas didžiausių išpuolių nuo 2021-ųjų, kai Talibanas grįžo į valdžią.

Po to, kai Talibanas perėmė kontrolę, smurtas visame Afganistane sumažėjo, tačiau saugumo situacija vėl pablogėjo, o „Islamo valstybė“ pranešė apie kelis mirtinus išpuolius.

Nuo praėjusių metų ši džihadistų grupuotė tapo didžiausiu iššūkiu Talibano vyriausybės saugumui, vykdydama išpuolius prieš Afganistano civilius gyventojus, taip pat užsieniečius ir užsienio interesus.

Talibaną ir IS sieja griežta sunitų islamistų ideologija, tačiau pastarieji kovoja siekdami sukurti pasaulinį „kalifatą“, o Talibanas siekia labiau į vidų nukreipto tikslo valdyti nepriklausomą Afganistaną.