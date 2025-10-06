Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Iranas teigia kol kas neplanuojantis atnaujinti derybų su europiečiais dėl branduolinės programos

2025-10-06 15:32 / šaltinis: BNS
2025-10-06 15:32

Iranas kol kas neketina atnaujinti derybų su Europos valstybėmis dėl savo branduolinės programos šalims sugrąžinus Teheranui sankcijas, pirmadienį pareiškė iraniečių Užsienio reikalų ministerija.

Irano vėliava BNS Foto

Iranas kol kas neketina atnaujinti derybų su Europos valstybėmis dėl savo branduolinės programos šalims sugrąžinus Teheranui sankcijas, pirmadienį pareiškė iraniečių Užsienio reikalų ministerija.

0

„Šiame etape neplanuojame jokių derybų“, – sakė atstovas spaudai Esmaeilis Baqaei.

Jis pridūrė, kad Iranas analizuoja Prancūzijos, Jungtinės Karalystės (JK) ir Vokietijos inicijuoto sankcijų atnaujinimo „pasekmes ir poveikį“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Europos Sąjunga (ES) praeitą savaitę patvirtino, kad atnaujino griežtas sankcijas Iranui dėl jo branduolinės programos.

Šį žingsnį dar anksčiau žengė Jungtinės Tautos (JT).

Prancūzija, JK ir Vokietija – vadinamosios E3 valstybės – teigė, kad Iranas iš esmės nevykdo savo įsipareigojimų pagal 2015 metų branduolinį susitarimą, dar vadinamą Bendruoju išsamių veiksmų planu (JCPOA), kuriuo siekta neleisti Teheranui įgyti branduolinį ginklą.

Todėl jos aktyvavo vadinamąjį grįžimo į pradinę padėtį (angl. snapback) mechanizmą, pagal kurį prieš dešimtmetį sustabdytos sankcijos vėl įsigaliojo.

Sunkiai pasiektas 2015-ųjų JCPOA faktiškai žlugo, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas 2018-aisiais, per savo pirmąją kadenciją, iš susitarimo pasitraukė ir atnaujino griežtas sankcijas Iranui.

