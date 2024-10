Iranas suaktyvino oro gynybą virš Isfahano miesto

Irano naujienų agentūra „Fars“, remdamasi šaltiniu Revoliucijos gvardijoje, pranešė, kad oro gynybos sistemos reagavo pastebėjusios „šviečiantį objektą“. Anot pranešimo, tai nebuvo suplanuotos pratybos, kontakto su priešu irgi nebuvo. Valstybinis radijas tai vadino gynybos manevru.

Vos prieš savaitę Islamo revoliucijos gvardija, elitinė Irano karinė jėga, paleido į Izraelį 200 raketų. Prieš tai per kelis tikslinius smūgius Izraelis nužudė kelis svarbius Irano nevalstybinių sąjungininkų tinklo veikėjus. Be to, Izraelis paskelbė apie ketinimą imtis atsakomųjų veiksmų.

Isfahano miestas, pasižymintis persų ir islamo architektūra, laikomas viena populiariausių turistinių vietų šalyje. Mieste taip pat yra svarbūs gynybos pramonės ir su šalies branduoline programa susiję objektai.