Internete juokiamasi iš absurdiškai ilgo Putino derybų stalo

Būtent derybų stalas, o ne tai, dėl ko sutarė (ar nesutarė) abiejų šalių vadovai, padarė didžiausią įspūdį procesą stebėjusiems žmonėms. Pavyzdžiui, britų televizijos „GB News“ laidų vedėjas Colinas Brazier nesuvokia, kam Putinui reikalingas „lėktuvnešio dydžio stalas“?

The photo of Putin meeting Macron today was some picture. A table the size of an aircraft carrier deck. Why? pic.twitter.com/sNHLYT4wVv

February 7, 2022

„Business Insider“ žurnalistas Johnas Haltiwangeris stalą pavadino „kosminio dydžio“.

This table that Macron and Putin sat at in Moscow today is comically large. pic.twitter.com/pR4yce9u7j — John Haltiwanger (@jchaltiwanger) February 7, 2022

NPR žurnalistė Eleanor Bearsley ironiškai jį pavadino „mažyčiu ir jaukiu“.

What a cozy little table Putin has set out for negotiations with Macron! pic.twitter.com/VUkNDH9vxg — Eleanor Beardsley (@ElBeardsley) February 7, 2022

„Hobite“ vaidinęs aktorius Stevenas Hunteris netgi sugalvojo šiai scenai dialogą:

– Man atrodo, kad pas jus atsidūrė mano kava.

– Ką?

– PAS JUS MANO…

– Kalbėkite garsiau!

– Tebūnie, pamirškim! Pakalbėkime apie Ukrai…

– Ką jūs ten burbate?

– Dievuliau, PASTATYKITE MAŽESNĮ STALĄ!

– NEGIRDŽIU!

– Vaikų darželis…

– CHA CHA CHA.

Mac: "I think you have my coffee”

Put: " What?”

Mac: "YOU HAVE MY..

Put: "You need to speak up!"

Mac: "Forget it! Let's Talk about Ukrai..

Put: "you're mumbling"

Mac: "for gods sake GET A SMALLER TABLE"

Put: “CAN'T HEAR YOU!"

Mac: "such a child..."

Put "BWA HAHAA!"#putin #macron pic.twitter.com/UGbSif2pgq

February 7, 2022

Stalas netgi pateko ant prancūzų leidinio „Liberation“ viršelio.

Le mème de la table de Poutine et Macron jusque sur la Une du @libe jour 👌 pic.twitter.com/wgXpk75FiP — Olivier Clairouin (@OClairouin) February 8, 2022

Ir, aišku, tapo daugybės memų įkvėpimo šaltiniu.