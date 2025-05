Indija pareiškė smūgiavusi Pakistanui pasinaudodama teise atsakyti: „Taikėmės tik į teroristų stovyklas“

Indijos kariuomenė teigė, kad smūgiai sunaikino „devynias teroristų stovyklas“, priklausančias tiems, kuriuos ji kaltina dėl praėjusį mėnesį Indijos administruojamoje Kašmyro dalyje įvykdyto išpuolio, per kurį žuvo 26 žmonės.

Pakistanas pranešė, kad per šiuos smūgius žuvo 21 civilis gyventojas, o dar penki žuvo per vėliau vykusį susišaudymą per ginčijamą sieną.

Islamabado pareigūnų teigimu, tarp žuvusiųjų yra keturi vaikai, įskaitant dvi trejų metų mergaites.

„Mūsų pasirinkti taikiniai buvo sunaikinti labai tiksliai ir atidžiai, užtikrinant, kad nenukentėtų nė vienas civilis gyventojas ar teritorija“, – sakė R. Singhas žurnalistams Naujajame Delyje.

Taikėsi tik į teroristines stovyklas

„Mes taikėmės tik į teroristų stovyklas, naudodamiesi savo teise atsakyti į išpuolį mūsų teritorijoje“, – teigė jis.

Indijos karinis atsakas į balandžio 22 dieną Indijos administruojamoje Kašmyro dalyje prieš turistus įvykdytą antpuolį nebuvo netikėtas. Indijos teigimu, ginkluoti užpuolikai priklausė Pakistane įsikūrusiai grupuotei „Lashkar-e-Taiba“, kurią Jungtinės Tautos (JT) laiko teroristine organizacija.

R. Singho teigimu, operacija buvo nukreipta tik prieš „terorizmo infrastruktūrą“, ir apibūdino tai kaip pasvertą atsaką, atspindintį Indijos santūrumą ir profesionalumą.

„Galime sakyti, kad tai buvo tikslumo, budrumo ir žmogiškumo pavyzdys“, – sakė jis.

Islamabadas neigia rėmęs balandžio 22-osios išpuolį.

Pakistano gynybos ministras Khawaja Muhammadas Asifas anksčiau apkaltino Indijos premjerą Narendra Modi, kad šis smūgius surengė siekdamas padidinti savo populiarumą šalies viduje, tačiau sakė, kad Islamabadas sudavė atsakomąjį smūgį.

„Atsakomasis smūgis jau prasidėjo“, – naujienų agentūrai AFP sakė K. M. Asifas.

„Mes neužtruksime ilgai, kad suvestume sąskaitas“, – teigė jis.