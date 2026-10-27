Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Iki gyvos galvos nuteistas vyras pabėgo iš kalėjimo: pralindo pro tvorą

2026-10-27 12:01 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-27 12:01
Pridėkite kaip šaltinį Google

Laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę už tai, kad prieš ketverius metus nužudė kolegą, atliekantis vyras pralindęs pro tvorą pabėgo iš kalėjimo JAV Tenesio valstijos šiaurės vakaruose, pranešė pareigūnai.

Spygliuota viela (nuotr. Dainiaus Labučio)

Laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę už tai, kad prieš ketverius metus nužudė kolegą, atliekantis vyras pralindęs pro tvorą pabėgo iš kalėjimo JAV Tenesio valstijos šiaurės vakaruose, pranešė pareigūnai.

REKLAMA
0

Tenesio pataisos departamento pranešime nurodoma, kad sekmadienį apie 23.30 val. Tiptonvilyje esančio Šiaurės vakarų pataisos įstaigų komplekso darbuotojai pastebėjo, jog dingo 28 metų kalinys Jacobas Morley.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pareigūnų teigimu, peržiūrėję stebėjimo kamerų įrašus tyrėjai nustatė, kad J. Morley pabėgo vilkėdamas kalinio uniformą. Daugiau informacijos, įskaitant tai, kaip jam pavyko pralįsti pro tvorą, pareigūnai nepateikė.

REKLAMA
REKLAMA

Kalėjimo administracija pasiūlė iki 2,5 tūkst. JAV dolerių atlygį už informaciją, padėsiančią sulaikyti J. Morley. Pareigūnų teigimu, viso regiono teisėsaugos pajėgos apieškojo pastatus ir kitus statinius, esančius netoli kalėjimo, kuris yra už maždaug 145 kilometrų į šiaurę nuo Memfio, atokioje kaimiškoje lygumų vietovėje prie Misisipės upės vingio, netoli Misūrio valstijos.

REKLAMA

Nuteistas kalėti iki gyvos galvos

J. Morley buvo nuteistas kalėti iki gyvos galvos už tai, kad 2022 m. nužudė savo bendradarbį Cody Birchfieldą. Kelias savaites dingusiu laikyto C. Birchfieldo kūnas buvo rastas dėžėje po J. Morley namu Karterio apygardoje.

Be pirmojo laipsnio žmogžudystės, J. Morley taip pat buvo pripažintas kaltu dėl įsilaužimo sunkinančiomis aplinkybėmis, įrodymų klastojimo, vandalizmo ir bėgimo nuo pareigūnų. Pastarųjų teigimu, 2022 m. prie savo namų pamatęs šerifo pavaduotojus, J. Morley spruko nuo policijos. Persekiojimas baigėsi Šiaurės Karolinoje.

REKLAMA
REKLAMA

Pastaraisiais metais Šiaurės vakarų pataisos įstaigų komplekse užfiksuota keletas smurtinių išpuolių tarp kalinių, taip pat darbuotojų smurto atvejų. Liepą didžioji prisiekusiųjų žiuri patvirtino dešimtis kaltinamųjų aktų dėl penkių kalinių nužudymo, išpuolių prieš darbuotojus ir kalinius bei kitų smurto atvejų.

Pataisos departamento duomenimis, Šiaurės vakarų pataisos įstaigų komplekse gali būti laikomi 1 776 vyrai, įskaitant nepilnamečius, kurie buvo nuteisti kaip suaugusieji. 2023 m. atliktas Tenesio kalėjimų auditas parodė, kad departamentui šioje įstaigoje sunkiai sekėsi užpildyti laisvas darbo vietas – tais finansiniais metais 61 proc. pataisos pareigūnų etatų liko neužimtas.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų