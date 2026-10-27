Iki gyvos galvos nuteistas vyras pabėgo iš kalėjimo: pralindo pro tvorą

Tenesio pataisos departamento pranešime nurodoma, kad sekmadienį apie 23.30 val. Tiptonvilyje esančio Šiaurės vakarų pataisos įstaigų komplekso darbuotojai pastebėjo, jog dingo 28 metų kalinys Jacobas Morley.
Pareigūnų teigimu, peržiūrėję stebėjimo kamerų įrašus tyrėjai nustatė, kad J. Morley pabėgo vilkėdamas kalinio uniformą. Daugiau informacijos, įskaitant tai, kaip jam pavyko pralįsti pro tvorą, pareigūnai nepateikė.
Kalėjimo administracija pasiūlė iki 2,5 tūkst. JAV dolerių atlygį už informaciją, padėsiančią sulaikyti J. Morley. Pareigūnų teigimu, viso regiono teisėsaugos pajėgos apieškojo pastatus ir kitus statinius, esančius netoli kalėjimo, kuris yra už maždaug 145 kilometrų į šiaurę nuo Memfio, atokioje kaimiškoje lygumų vietovėje prie Misisipės upės vingio, netoli Misūrio valstijos.
Nuteistas kalėti iki gyvos galvos
J. Morley buvo nuteistas kalėti iki gyvos galvos už tai, kad 2022 m. nužudė savo bendradarbį Cody Birchfieldą. Kelias savaites dingusiu laikyto C. Birchfieldo kūnas buvo rastas dėžėje po J. Morley namu Karterio apygardoje.
Be pirmojo laipsnio žmogžudystės, J. Morley taip pat buvo pripažintas kaltu dėl įsilaužimo sunkinančiomis aplinkybėmis, įrodymų klastojimo, vandalizmo ir bėgimo nuo pareigūnų. Pastarųjų teigimu, 2022 m. prie savo namų pamatęs šerifo pavaduotojus, J. Morley spruko nuo policijos. Persekiojimas baigėsi Šiaurės Karolinoje.
Pastaraisiais metais Šiaurės vakarų pataisos įstaigų komplekse užfiksuota keletas smurtinių išpuolių tarp kalinių, taip pat darbuotojų smurto atvejų. Liepą didžioji prisiekusiųjų žiuri patvirtino dešimtis kaltinamųjų aktų dėl penkių kalinių nužudymo, išpuolių prieš darbuotojus ir kalinius bei kitų smurto atvejų.
Pataisos departamento duomenimis, Šiaurės vakarų pataisos įstaigų komplekse gali būti laikomi 1 776 vyrai, įskaitant nepilnamečius, kurie buvo nuteisti kaip suaugusieji. 2023 m. atliktas Tenesio kalėjimų auditas parodė, kad departamentui šioje įstaigoje sunkiai sekėsi užpildyti laisvas darbo vietas – tais finansiniais metais 61 proc. pataisos pareigūnų etatų liko neužimtas.
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