Gimnastikos pasaulį sudrebinęs skandalas: treneriui – 90 metų kalėjimo

JAV apygardos teismo teisėja Kristi Johnson skyrė Seanui Gardneriui maksimalią įmanomą bausmę – po 30 metų laisvės atėmimo už kiekvieną iš trijų federalinių nusikaltimų, susijusių su vaikų pornografijos gamyba, dėl kurių jis pripažino savo kaltę. 39-erių S. Gardneriui ši bausmė veikiausiai prilygs įkalinimui iki gyvos galvos.
Praėjusią vasarą Federalinio tyrimų biuro (FTB) įvykdytas S. Gardnerio sulaikymas, apie kurį pirmoji pranešė naujienų agentūra AP, vėl sukėlė klausimų, ar JAV gimnastikos organizacijos padarė pakankamai, kad apsaugotų sportininkes nuo įtakingo trenerio seksualinio išnaudojimo.
Tualete buvo įrengęs slaptą kamerą
S. Gardneris pripažino savo kaltę dėl to, kad nuo 2017 m. gruodžio iki 2018 m. balandžio Misisipės valstijos Purviso mieste esančios gimnastikos studijos tualete buvo įrengęs slaptą kamerą savo auklėtinėms filmuoti.
Tyrėjų teigimu, jis sukūrė vaizdo įrašų, kuriuose iš arti užfiksuota mažiausiai 10 nuogų ar nusirenginėjančių nepilnamečių. Šiuos įrašus tyrėjai po kelerių metų aptiko jo kompiuteriuose, tirdami įtarimus dėl gimnasčių seksualinio išnaudojimo Ajovos valstijoje.
Kelios buvusios S. Gardnerio auklėtinės Ajovos valstijos Vest Di Moino mieste įsikūrusiame „Chow’o“ gimnastikos ir šokių institute policijai ir civiliniuose ieškiniuose teigė, kad treneris naudojosi savo padėtimi siekdamas jas seksualiai išnaudoti.
Šį institutą įkūrė žinomas treneris Liangas „Chow“ Qiao, išugdęs olimpinių čempionų. S. Gardneris treniravo kelias perspektyvias jaunąsias gimnastes ir vadovavo kasmetinėms žiemos varžyboms, į Ajovą pritraukdavusioms šimtus gimnasčių.
Dėl Ajovoje pareikštų įtarimų S. Gardneriui kaltinimai nepateikti. Policija nurodė, kad dėl tolesnių veiksmų spręs pasibaigus federalinės bylos nagrinėjimui.
Kai kurių nukentėjusių moterų advokatai taip pat teigia, kad gimnastiką prižiūrinčios organizacijos „USA Gymnastics“ ir JAV saugaus sporto centras („U.S. Center for SafeSport“) dar 2017 m. buvo informuotos apie netinkamą S. Gardnerio elgesį, tačiau daugelį metų nesiėmė veiksmų jam nušalinti nuo sportinės veiklos. 2022 m., vienai „Chow’o“ instituto gimnastei pareiškus įtarimus dėl seksualinio išnaudojimo, „SafeSport“ laikinai nušalino S. Gardnerį nuo veiklos, o institutas jį atleido.
„SafeSport“ nurodė per savo tyrimą išsiaiškinęs, kad L. Qiao ir kiti treneriai žinojo apie S. Gardneriui pareikštus įtarimus dėl netinkamo seksualinio elgesio, tačiau apie juos nepranešė centrui, nors to reikalavo jo taisyklės. Gegužę teisėjas pašalino „SafeSport“ iš atsakovų dviejose civilinėse bylose, kuriose organizacija kaltinta netinkamai ištyrusi S. Gardnerio veiksmus, nusprendęs, kad pagal federalinius įstatymus jai taikoma teisinė neliečiamybė.
Kelios civilinės bylos prieš S. Gardnerį, „USA Gymnastics“ ir „Chow’o“ institutą tebėra nagrinėjamos.
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