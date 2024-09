IDF pranešė, kad Izraelis Libane atakavo dešimtis „Hezbollah“ taikinių

Izraelio karinių oro pajėgų naikintuvai „Bekoje Libane atakavo dešimtis raketų paleidimo sistemų ir pastatų, kuriuose buvo laikomi ginklai“, – teigiama platformoje „Telegram“ pasirodžiusiame pranešime, kuriame taip pat priduriama, kad šie objektai buvo susiję su Libano grupuote „Hezbollah“.

Izraelis „toliau tęs galingas atakas, darys žalą „Hezbollah“ infrastruktūrai ir silpnins jos karinius pajėgumus Libane“, – nurodoma pranešime.

Pirmiau pirmadienį vienas Libano saugumo šaltinis pranešė, kad per izraeliečių smūgį viename daugiabučiame name Beirute žuvo keturi žmonės – tai buvo pirmasis miesto centrui suduotas smūgis nuo to laiko, kai pernai Gazoje prasidėjo karas.

Libano Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, sekmadienį per Izraelio smūgius žuvo mažiausiai 105 žmonės, dar 359 buvo sužeisti.

„Hezbollah“ ugnį į kitoje sienos pusėje esančias Izraelio pozicijas atidengė kitą dieną po to, kai „Hamas“ smogikai spalio 7 d. Izraelyje įvykdė precedento neturintį ir karą Gazos Ruože išprovokavusį išpuolį.

Pastarosiomis dienomis Izraelio dėmesys vykdant karinę operaciją iš Gazos pakrypo į Libaną, kur nuo praėjusio pirmadienio per bombardavimą žuvo šimtai, o vidiniais pabėgėliais tapo daugiau nei 200 000 žmonių.