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„Į mokyklą reikia eiti atidengtu veidu“: Italijoje ruošiamas draudimas, paliesiantis musulmones

2026-09-21 09:45 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-21 09:45
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Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni pareiškė, kad vyriausybė rengia įstatymo projektą, kuriuo būtų ribojamas užsieniečių mokinių skaičius vienoje klasėje ir uždrausta mokyklose dėvėti burkas bei nikabus.

„Į mokyklą reikia eiti atidengtu veidu“: Italijoje ruošiamas draudimas, paliesiantis musulmones SCANPIX
GALERIJA (8)

Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni pareiškė, kad vyriausybė rengia įstatymo projektą, kuriuo būtų ribojamas užsieniečių mokinių skaičius vienoje klasėje ir uždrausta mokyklose dėvėti burkas bei nikabus.

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Apie tai ji pareiškė sekmadienį, rugsėjo 20 dieną, skelbia „Reuters“.

Pasak G. Meloni, atitinkamą įstatymo projektą artimiausiu metu planuojama pristatyti Ministrų Tarybos posėdyje. Dokumente taip pat bus numatytas privalomas italų kalbos mokymasis užsieniečių mokinių, susiduriančių su rimtais integracijos į Italijos švietimo sistemą sunkumais, tėvams.

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„Artimiausiu metu Ministrų Tarybos posėdyje bus pristatytas įstatymo projektas, kuriuo bus nustatytas maksimalus užsieniečių mokinių skaičius klasėje. Juo taip pat bus reikalaujama, kad užsieniečių mokinių, susiduriančių su rimtais integracijos į švietimo sistemą sunkumais, tėvai mokytųsi italų kalbos, ir uždrausta mokyklose dėvėti burkas bei nikabus“, – sakė ji.

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G. Meloni nepatikslino, koks tiksliai būtų nustatytas maksimalus užsieniečių mokinių skaičius vienoje klasėje.

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Šią iniciatyvą ji aiškino būtinybe užtikrinti veiksmingą italų kalbos nemokančių vaikų integraciją. Pasak premjerės, kai tokių mokinių yra nedaug, jie gali greitai išmokti kalbą padedami bendraklasių ir mokytojų. Tuo tarpu didelis italų kalbos nesuprantančių vaikų skaičius, jos nuomone, gali apsunkinti mokymosi procesą ir integraciją.

Remiantis fondo „Fondazione ISMU“ duomenimis, Italijos pilietybės neturintys mokiniai sudaro 11,6 proc. visų šalies moksleivių.

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Atskirai G. Meloni pareiškė, kad mokyklose būtina uždrausti dėvėti veidą visiškai dengiančius drabužius, įskaitant burkas ir nikabus. Ji pabrėžė, kad Italijos mokyklose mokiniai turi būti atidengtais veidais.

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FOTOGALERIJA. Giorgia Meloni

„Į mokyklą reikia eiti atidengtu veidu“ 

„Į mokyklą reikia eiti atidengtu veidu, ir Italijoje niekas, prisidengdamas tikra ar tariama tradicija, negali nuspręsti, kad jauna moteris turi slėpti savo veidą“, – pridūrė G. Meloni.

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Rugpjūtį Portugalijos prezidentas António José Seguro pasirašė kraštutinių dešiniųjų inicijuotą įstatymą, draudžiantį viešose vietose dengti veidą. Ši priemonė plačiai vertinama kaip nukreipta prieš musulmones moteris, dėvinčias veidą dengiančius apdangalus.

Neseniai taip pat pranešta, kad Prancūzijos Grenoblio mieste, praėjus ketveriems metams nuo ginčų dėl buvusio mero Érico Piolle'io suteikto leidimo viešuosiuose baseinuose dėvėti burkinius, administracinis teismas priėmė sprendimą dėl bylos esmės.

Teismas patvirtino šios nuostatos galiojimo sustabdymą, kuris jau buvo pritaikytas per pirminį teismo procesą.

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jezus
jezus
2026-09-21 11:09
jie nezino ka daro....................
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fu
fu
2026-09-21 12:24
palaida bala ,uzkniso musliai ,bega nuo savu problemu ir atnesa jas kitiems...urodai! kai galetu isilaisvint nuo to ,nuo ko bego jie bl gyvena taip pat ir dar baisiau ..ar ne isigimeliai ?
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