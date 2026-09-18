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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Viena ES šalis nustebino vairuotojus: daliai nebereikės mokėti kelių mokesčių

2026-09-18 16:33 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-18 16:33
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Italijos vyriausybė paskelbė, kad 2027 metais bus panaikintas kelių mokestis motociklams ir nedideliems automobiliams.

Viena ES šalis nustebino vairuotojus: daliai nebereikės mokėti kelių mokesčių | Scanpix nuotr.

Italijos vyriausybė paskelbė, kad 2027 metais bus panaikintas kelių mokestis motociklams ir nedideliems automobiliams.

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Apie tai skelbia naujienų agentūra „Reuters“.

Nurodoma, kad trečiadienį, rugsėjo 16 dieną, Italijoje buvo paskelbta, jog nuo kitų metų kelių mokestis bus panaikintas 14,5 mln. automobilių ir motociklų. Tikimasi, kad šis sprendimas ir taip didelę naštą patiriančiam valstybės biudžetui kainuos daugiau kaip 2 mlrd. eurų.

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Agentūros duomenimis, toks sprendimas priimtas vyriausybei siekiant padidinti savo populiarumą prieš 2027 metais vyksiančius visuotinius rinkimus.

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„Šiandien vyriausybė panaikina vieną iš mokesčių, kurių italai nekenčia labiausiai“, – pareiškė Giorgia Meloni.

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Kaip pažymima publikacijoje, ministrės pirmininkės G. Meloni vadovaujama konservatyvi koalicija šiuo metu apklausose atsilieka nuo centro kairės jėgų ir susiduria su spaudimu iš politinės jėgos „National Future“ – naujos kraštutinės dešinės partijos, vadovaujamos buvusio generolo Roberto Vannacci, kurios populiarumas nuosekliai auga.

Lengvata bus taikoma visiems motociklams ir daugiau kaip 70 proc. mažos bei vidutinės klasės automobilių, tačiau ja bus galima pasinaudoti tik vienai tinkamai apdraustai transporto priemonei.

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Pagal nutarimo projektą, su kuriuo susipažino „Reuters“, atleidimas nuo mokesčio galios tik 2027 metais ir bus taikomas transporto priemonėms, kurių didžiausia variklio galia siekia 80 kilovatų (kW). Preliminariai skaičiuojama, kad ši priemonė kainuos 2,36 mlrd. eurų.

Kol kas neaišku, iš kokių šaltinių ši iniciatyva bus finansuojama.

Degalų kainos Italijoje

Anksčiau Italijos vyriausybė, siekdama sušvelninti aukštų degalų kainų poveikį, įvedė ir pratęsė įvairias akcizų mažinimo priemones, kurioms buvo išleista apie 2,8 mlrd. eurų.

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Be kita ko, neseniai sumažinto akcizo dyzeliniams degalams galiojimas buvo pratęstas iki rugsėjo 25 dienos.

Europos Komisija ir Tarptautinis valiutos fondas (TVF) tokias priemones kritikuoja, teigdami, kad Italija turėtų daugiau dėmesio skirti tikslinėms lengvatoms pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms ir mažinti bendrą tokių priemonių poveikį valstybės finansams.

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Kaip anksčiau skelbė „Ukrinform“, ministrės pirmininkės G. Meloni vyriausybė paminėjo 1 413 nepertraukiamo darbo valdžioje dienų ir tapo ilgiausiai gyvuojančia vyriausybe Italijos Respublikos istorijoje po fašistinio diktatoriaus Benito Mussolini vyriausybės.

Kiti Italijos parlamento rinkimai turėtų vykti 2027 metų rugsėjį, tačiau jau sklando kalbos apie galimus pirmalaikius rinkimus pavasarį.

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