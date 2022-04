Į milijonieriaus kiemą įsiveržė rusai: vyras paprašė Ukrainos karių subombarduoti jo namą

Ukrainos IT kompanijos „TransInvestService“ vadovas Andrejus Stavniceris, duodamas interviu žiniasklaidos atstovams, pasakojo, kad kovo 5 d. per apsaugos kamerą išvydo, kuomet Rusijos kariuomenės pajėgos įsilaužė į verslininko namus, esančius netoli Irpinės.

Be to, A. Stavmiceris pridūrė, kad per apsaugos kamerą pastebėjo ir okupantams priklausantį raketų paleidimo įrenginį.

„Jie (Rusijos okupantai – red. past.) sunaikino didžiąją dalį apsaugos kamerų, kurios buvo namo viduje, tačiau liko viena, maža internetinė kamera“, – tęsė A. Stavmiceris.

Ukrainos milijonierius, Rusijai pradėjus karinę invaziją Ukrainoje, išvyko į Lenkiją, tačiau verslininko apsaugos darbuotojus sugavo okupantai, juos nurengė, apklausė ir paleido į mišką.

„Mano teritorijoje buvo 12 karinių transporto priemonių, įskaitant raketų paleidimo sistemas, granatas <...> Jie paprasčiausiai pradėjo atakuoti Kyjivą iš mano namų teritorijos“, – kalbėjo verslininkas.

A. Stavmiceris pasibaisėjo okupantais, kurie buvo jo namų teritorijoje, todėl nutarė paskambinti Ukrainos ginkluotųjų pajėgų būriui ir paprašyti, kad šalies kariai pradėtų bombardavimą jo namų teritorijoje.

„Laimei, juos (okupantus – red. past) sunaikino Ukrainos kariuomenė“, – kalbėjo Ukrainos verslininkas.

Nors plačiau šio įvykio Ukrainos gynybos ministerijos atstovai „Business Insider“ žiniasklaidos atstovams nekomentavo, tačiau Ukrainos milijonierus kiek anksčiau savo socialinio tinklo paskyroje pats pasidalijo fotografija iš jo namų teritorijos, kurią buvo užėmę okupantai.

Pats verslininkas tikino, kad, esant tokiai situacijai, jam nerūpėjo jo namas, nors jis ir buvo naujai pastatytas.

„Man tai buvo savaime suprantamas sprendimas. Nėra daug būdų, kaip galime padėti Ukrainos karinėms pajėgoms, tačiau šiuo atveju tai man buvo galimybė.

Aš noriu padaryti viską, norėdamas padėti, kad Ukraina galiausiai laimėtų“, – kalbėjo verslininkas.