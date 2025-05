Į Maskvą šiaip ne taip nuvykę Fico ir Vučičius įsiamžino vaizdo įraše: „Broliai amžinai“

„Serbai ir slovakai – broliai amžinai!“ – įraše „Facebook“ sako A. Vučičius.

Abiejų lyderių vizitas Maskvoje sukėlė Europos pasipiktinimą.

Kelionė prailgo

Lietuva ir kitos Baltijos šalys neleido kirsti oro erdvės į Pergalės dienos minėjimą Maskvoje vykusiems Serbijos ir Slovakijos lyderiams.

„Šie sprendimai yra neigiami, jie nesuteikia teisės keliauti per Lietuvos teritoriją. Tam yra labai rimtas pagrindas“, – teigė Gitanas Nausėda.

REKLAMA

REKLAMA

„Esame labai susirūpinę ir labai rimtai traktuojame visų žmonių keliones lėktuvu. O čia kalbame apie valstybių vadovus. Kas galėtų paneigti, kad esant tokiam ganėtinai aktyviam kibernetiniam fonui, kai toli gražu ne vienas lėktuvas patyrė kibernetinius trikdžius, kad kažkas neišnaudos to galimai provokacijai sudarant problemų ir rizikų šių asmenų skrydžiui per Lietuvą. Todėl atsižvelgdami į tai, kad mūsų žmonių ir visų, keliaujančių per Lietuvą, įskaitant ir valstybės vadovus, saugumas mums yra aukščiausias prioritetas, priėmėme tokį sprendimą“, – akcentavo jis.

REKLAMA

Rusija kariniu paradu mini Sovietų Sąjungos pergalę prieš nacistinę Vokietiją (10 nuotr.) Rusija kariniu paradu mini Sovietų Sąjungos pergalę prieš nacistinę Vokietiją (nuotr. SCANPIX) Rusija kariniu paradu mini Sovietų Sąjungos pergalę prieš nacistinę Vokietiją (nuotr. SCANPIX) Rusija kariniu paradu mini Sovietų Sąjungos pergalę prieš nacistinę Vokietiją (nuotr. SCANPIX) +6 Rusija kariniu paradu mini Sovietų Sąjungos pergalę prieš nacistinę Vokietiją (nuotr. SCANPIX) Rusija kariniu paradu mini Sovietų Sąjungos pergalę prieš nacistinę Vokietiją (nuotr. SCANPIX) Rusija kariniu paradu mini Sovietų Sąjungos pergalę prieš nacistinę Vokietiją (nuotr. SCANPIX) Rusija kariniu paradu mini Sovietų Sąjungos pergalę prieš nacistinę Vokietiją (nuotr. SCANPIX) Rusija kariniu paradu mini Sovietų Sąjungos pergalę prieš nacistinę Vokietiją (nuotr. SCANPIX) Xi Jinpingas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)

(10 nuotr.) FOTOGALERIJA. Rusija kariniu paradu mini Sovietų Sąjungos pergalę prieš nacistinę Vokietiją

Serbijos prezidentas A. Vučičius ir Slovakijos ministras pirmininkas R. Fico yra vieninteliai Europos lyderiai, kurie dalyvauja šiame parade.

Europos Sąjungai (ES) priklausančios Slovakijos premjeras R. Fico nepaiso Briuselio perspėjimų nevykti.

Tuo metu į ES įstoti norinčiai Serbijai galioja Europos Komisijos (EK) viceprezidentės Kaja Kallas perspėjimas, kad bet koks ES šalių kandidačių atstovų dalyvavimas Maskvoje vyksiančiame gegužės 9-osios parade ar kituose šventiniuose renginiuose nebūtų palankiai vertinamas ES, nes Rusija yra šalis, kuri pradėjo ir tęsia karą pačioje Europos širdyje.