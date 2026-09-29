Į lietuvį Ispanijoje paleistos kulkos: dėl kėsinimosi nužudyti sulaikyti 3 žmonės

Costa Blancos regione dėl šio incidento suimti trys Jungtinės. Įtariamieji buvo sulaikyti Orihuela Costa regione, esančiame į pietus nuo Alikantės, beveik 350 mylių atstumu nuo vietos, kur įvyko šaudynės.
Liepos pabaigoje į 31 metų lietuvį buvo keturis kartus šauta netoli populiaraus paplūdimio klubo „Sonora Beach“, tačiau jis išgyveno.
Sulaikyti 3 britai
Areštų metu buvo konfiskuota suklastotų dokumentų, ginklai ir nedidelis narkotikų kiekis. Du suimti britai, be kitų nusikaltimų, yra įtariami pasikėsinimu į žmogaus gyvybę, priklausymu nusikalstamai grupuotei, narkotikų kontrabanda ir neteisėtu ginklų laikymu.
Trečias suimtas britas vėliau buvo paleistas už užstatą.
Iš pradžių skelbta, kad incidentas, per kurį nukentėjo lietuvis, įvyko liepos 28 d. apie 17.30 val. „Sonora Beach“ bare, kurio darbuotojai suteikė pirmąją pagalbą nukentėjusiam. Paplūdimio klubas vėliau paaiškino, kad incidentas įvyko netoliese, bet ne pačiame klube.
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