Į Kyjivą nuvykęs Kubilius turėjo skubėti į slėptuvę: rusai surengė masinę ataką

Apie tai socialinės žiniasklaidos platformoje X pranešė ES ambasadorė Ukrainoje Katarína Mathernová.

„Sveikiname naująjį ES gynybos komisarą Andrių Kubilių slėptuvėje“, – parašė K. Mathernová ir pridūrė, kad gruodžio 13-osios rytą Rusija nusitaikė į svarbiausią infrastruktūrą Ukrainoje. „Į energetikos ir transporto tinklus buvo paleistos 93 balistinės ir sparnuotosios raketos bei daugiau nei 200 kovinių dronų“, – pridūrė ji.

Friday 13th - another Russian massive attack on 🇺🇦 critical infrastructure as of early morning. 93 ballistic & cruise missiles and over 200 attack drones were launched targeting energy grid & transport networks.



Welcoming new 🇪🇺 Commissioner for Defense @KubiliusA in a shelter. pic.twitter.com/32vsT319J0

REKLAMA