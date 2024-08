„Hezbollah“ patvirtino, kad Izraelis Beirute nukovė grupuotės aukšto rango vadą

Irano remiama grupuotė anksčiau sakė, kad Fuadas Shukras antradienį per ataką buvo pastate, į kurį pataikyta.

Be to, trečiadienio naktį Teherane surengtas smūgis, per kurį žuvo „Hamas“ politinis lyderis Ismailas Haniyeh. „Hamas“ ir Iranas dėl jo apkaltino Izraelį. Pastarasis niekaip nekomentavo šio klausimo.

Vėlų antradienį Izraelis pranešė, kad nukovė F. Shukrą, kuris, jo teigimu, atsakingas už savaitgalį Izraelio okupuotose Golano aukštumose surengtą raketinę ataką, pareikalavusią 12 jaunuolių gyvybių.

„Hezbollah“ neigia atsakomybę už šeštadienio mirtiną raketų smūgį į arabų drūzų miestą Madždal Šamsą, nors grupuotė teigė tą dieną sudavusi kelis smūgius Izraelio karinėms pozicijoms.

Jungtinės Valstijos taip pat kaltina F. Shukrą 1983 metais Libane surengus ir suplanavus jūrų pėstininkų korpuso kareivinių sprogdinimą, per kurį žuvo 241 amerikiečių kariškis.

Trečiadienį Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu (Benjaminas Netanjahus) pareiškė, kad jo šalis „sudavė triuškinantį smūgį visiems mūsų priešams“, konkrečiai paminėdamas F. Shukro žūtį.

„Pašalinome („Hezbollah“ vadovo Hassano) Nasrallah (Hasano Nasralos) dešiniąją ranką, tiesiogiai atsakingą už vaikų žudynes“, – sakė B. Netanyahu, turėdamas galvoje ataką prieš Madždal Šamsą.

„Mes suvedėme sąskaitas su Mohsenu ir suvesime sąskaitas su visais, kurie mums kenkia“, – sakė jis, pavartodamas F. Shukro slapyvardį.

„Kiekvienas, kuris žudo mūsų vaikus, kiekvienas, kuris žudo mūsų piliečius, kiekvienas, kuris kenkia mūsų šaliai – jo galva bus pažymėta kaina“, – kalbėjo Izraelio lyderis.

Per televiziją transliuotas premjero pareiškimas truko maždaug penkias minutes, bet jame nepaminėjo „Hamas“ politinio lyderio I. Haniyeh.

Tačiau B. Netanyahu sakė, kad jei Izraelis būtų pasidavęs spaudimui nutraukti karą Gazoje, jis „nebūtų likvidavęs „Hamas“ lyderių ir tūkstančių teroristų“.

Nuo spalio 7 dienos, kai „Hamas“ surengė išpuolį pietinėje Izraelio dalyje ir išprovokavo karą Gazos Ruože, palestiniečių kovotojų grupuotės sąjungininkė „Hezbollah“ kone kasdien apsikeičia ugnimi su izraeliečių pajėgomis.

Naujienų agentūros AFP duomenimis, Libane per išpuolius žuvo mažiausiai 534 žmonės, daugiausia kovotojai, bet taip pat 108 civiliai.

Izraelio pusėje, įskaitant Golano aukštumas, kariuomenės skaičiavimu, žuvo mažiausiai 22 kariai ir 25 civiliai gyventojai.