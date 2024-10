„Hamas“ nebeviešins naujo lyderio: pastaruoju metu islamistams sunkiai sekasi pasislėpti

„Hamas“ politinio biuro vadovas Yahya Sinwaras buvo vienas iš 2023 m. spalio 7 d. išpuolio prieš Izraelį ideologų. Y. Sinwaras spalio 17 d. buvo nukautas ne per suplanuotą specialiųjų pajėgų operaciją, o per atsitiktinį susidūrimą su Izraelio kariais Rafaho mieste Gazos ruožo pietuose.

Namas, kuriame buvo Y. Sinwaras, buvo apšaudytas iš tanko, o paskui paskutines „Hamas“ lyderio gyvenimo minutes vaizdo įraše užfiksavo dronas. Izraelio žiniasklaidos duomenimis, Y. Sinwaras buvo nukautas snaiperio šūviu.

Ilgas teroristų lyderių sąrašas

Prieš Y. Sinwaro neutralizavimą, Izraelis sugebėjo sunaikinti kitos teroristinės organizacijos „Hezbollah“ lyderį Hassaną Nasrallahą. Jis žuvo per rugsėjo 28-osios oro antskrydį Beirute. Po kelių dienų žuvo ir numanomas H. Nasrallah įpėdinis Hashem Safieddine.

2024 m. rugsėjo 30 d. Izraelio kariuomenė pareiškė, kad jos pajėgos Libane „likvidavo“ vieną „Hamas“ lyderių Fatahą Sharifą.

Rugpjūčio 1-ąją Izraelio karinės oro pajėgos nukovė kitą „Hamas“ lyderį Mohammedą Deifą, kuris „sąrašuose“ buvo apie 20 metų.

Be to, per pastaruosius metu buvo nukauti dar ne mažiau nei 10 „Hezbollah“ ir „Hamas“ lyderių, įskaitant asmenis, kurie tiesiogiai organizavo 2023-ųjų spalio 7-osios išpuolį Izraelyje. „The Hindu“ viso per pastaruosius metus suskaičiavo bent 16 nukautų aukščiausio rango su Izraeliu kovojančių „Hezbollah“ ir „Hamas“ vadų.